Артемий Панарин: «Коркино всегда будет в сердце по состоянию души. Россия – Родина. Те, кто жили за рубежом, понимают, о чем я говорю»

Артемий Панарин ответил на вопрос о родном городе.

– А какой город сейчас для тебя родной: Москва, Санкт‑Петербург, Нью‑Йорк? Где ты чувствуешь себя комфортно?

– В целом везде чувствую себя хорошо.

Городом моим как родиной никогда в жизни не перестанет являться Коркино, этого не произойдет. Да, я проживаю сейчас в Питере.

У меня огромное количество друзей уже. Но по состоянию души, Коркино всегда у меня будет в сердце в любом случае.

Надеюсь, жизнь будет давать шансы каждый год туда приезжать, там проводить какое‑то время. В любом случае, Россия – Родина.

Думаю, те, кто за рубежом либо жили долго, либо сейчас находятся, понимают, о чем я говорю.

Либо я – такой просто человек, который нигде больше такие чувства найти не может.

– Сентиментальный?

– Очень! – сказал нападающий « » .