Артемий Панарин: «Коркино всегда будет в сердце по состоянию души. Россия – Родина. Те, кто жили за рубежом, понимают, о чем я говорю»
Артемий Панарин ответил на вопрос о родном городе.
– А какой город сейчас для тебя родной: Москва, Санкт‑Петербург, Нью‑Йорк? Где ты чувствуешь себя комфортно?
– В целом везде чувствую себя хорошо.
Городом моим как родиной никогда в жизни не перестанет являться Коркино, этого не произойдет. Да, я проживаю сейчас в Питере.
У меня огромное количество друзей уже. Но по состоянию души, Коркино всегда у меня будет в сердце в любом случае.
Надеюсь, жизнь будет давать шансы каждый год туда приезжать, там проводить какое‑то время. В любом случае, Россия – Родина.
Думаю, те, кто за рубежом либо жили долго, либо сейчас находятся, понимают, о чем я говорю.
Либо я – такой просто человек, который нигде больше такие чувства найти не может.
– Сентиментальный?
– Очень! – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
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