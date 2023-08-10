Артемий Панарин: «Коркино всегда будет в сердце по состоянию души. Россия – Родина. Те, кто жили за рубежом, понимают, о чем я говорю»

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Матч ТВ Хоккей

Артемий Панарин ответил на вопрос о родном городе.

– А какой город сейчас для тебя родной: Москва, Санкт‑Петербург, Нью‑Йорк? Где ты чувствуешь себя комфортно?

– В целом везде чувствую себя хорошо.

Городом моим как родиной никогда в жизни не перестанет являться Коркино, этого не произойдет. Да, я проживаю сейчас в Питере.

У меня огромное количество друзей уже. Но по состоянию души, Коркино всегда у меня будет в сердце в любом случае.

Надеюсь, жизнь будет давать шансы каждый год туда приезжать, там проводить какое‑то время. В любом случае, Россия – Родина.

Думаю, те, кто за рубежом либо жили долго, либо сейчас находятся, понимают, о чем я говорю.

Либо я – такой просто человек, который нигде больше такие чувства найти не может.

– Сентиментальный?

– Очень! – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

4 комментария

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ermol@y
Красава Артемий!!! Очень важно не только помнить о малой Родине, а туда ещё и приезжать, что он каждой год делает. Я конечно заграницей не работал, но в 20 уехал в Москву, потом был Питер и снова Москва, и так уже больше 10 лет. Зато когда приезжаю домой, особенно летом - это невероятно классный отдых. Пляж и набережная Волги в 10 минутах ходьбы, чистый кайф.
+2
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+2
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mr.merfi
Ответ ermol@y
Красава Артемий!!! Очень важно не только помнить о малой Родине, а туда ещё и приезжать, что он каждой год делает. Я конечно заграницей не работал, но в 20 уехал в Москву, потом был Питер и снова Москва, и так уже больше 10 лет. Зато когда приезжаю домой, особенно летом - это невероятно классный отдых. Пляж и набережная Волги в 10 минутах ходьбы, чистый кайф.
Ты очевидно из Твери)
+1
0
+1
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mitos
Говорить можно, что угодно. Нужно всем кто так думает вернуться в Россию!
0
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ermol@y
Ответ mr.merfi
Ты очевидно из Твери)
Нет) Чебоксары
0
0
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