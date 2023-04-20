Леонид Тамбиев: «Не люблю, когда команда удаляется. В «Адмирале» нет супермастеров, креативных и высокоинтеллектуальных игроков, отыгрываться тяжело»

Леонид Тамбиев сообщил, что не является сторонником бесшабашного хоккея.

– Вы очень часто говорили про систему. У вас она какая?

– Дело вообще не в системе, а в нюансах, которые ты тренируешь каждый день, чтобы все было на автомате.

Когда приходят новые ребята, с ними приходится много возиться. Я не сторонник бесшабашного хоккея, качелей, а сторонник правильной системы. Даю волю играть в атаке. В зоне обороны есть свои правила, в средней – свои, в атаке – свои. Остальное из этого исходит.

– Можно ли это считать за жесткость?

– Нет, это требовательность. Предположим, мне не нравится, когда игрок теряет шайбу на рубеже синей линии. Это сразу приводит к контратаке. Это не жесткость, а системность игры, которую отрабатываем на тренировке.

Очень не люблю, когда команда удаляется, потому что в КХЛ большие мастера. Если «5 на 5» можно контролировать, то в меньшинстве, вероятнее всего, пропустим дешевый гол из-за дешевого удаления.

Учитывая, что в «Адмирале» нет супермастеров, креативных и высокоинтеллектуальных игроков, отыгрываться будет тяжело, – сказал главный тренер «Адмирала» Тамбиев в интервью Sports.ru.

«Мне нужны мужики, а не те, кто строят из себя принцесс и балерин». Интервью с Леонидом Тамбиевым – тренером-сенсацией КХЛ