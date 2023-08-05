Форвард «Салавата» Огирчук: «Люблю забивать. Тренер должен разглядеть во мне сильные стороны»

Даниил Огирчук высказался после контрольного матча «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком» (4:2).

В июле форвард перешел в уфимский клуб из СКА, в прошлом сезоне он выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ.

«Впечатления только хорошие. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам за то, что пришли посмотреть наш первый матч. Была очень крутая атмосфера!

Все круто в команде, ребята поддерживали и подбадривали. Никаких претензий, мне очень все понравилось. Очень рад, что мне доверили сыграть эту игру. Действительно, старался себя показать и отметиться. Спасибо тренерскому штабу.

Какого плана я нападающий? Люблю забивать. Считаю, что тренер должен разглядеть во мне сильные стороны. Думаю, он увидит, а я постараюсь показать все, что у меня есть», – сказал .