Юрий Новиков: «Тема с реновацией в хоккее давно просится и кричит. Нужно больше молодых в командах»

Юрий Новиков высказался касательно реновации в хоккее.

«Тема с реновацией в хоккее давно просится и кричит. Нужно больше молодых в командах. Мы должны потратить два года на работу над качеством, чтобы потом наш хоккей вышел на другой уровень.

У нас столько ребят выходит из детских школ. В ВХЛ я вообще не знаю, кто что курирует. Там местечковые команды.

Государство построило катки, вложило все в руки. В отдачу нужно показать другой уровень хоккея. Массовость – хорошее дело. Но нужно, чтобы она была управляемой, чтобы дети видели прямую дорогу. Это государственный вопрос.

Мы должны перейти от свободной работы отдельных организацией к контролю над ними», – заявил заслуженный тренер России Юрий Новиков.