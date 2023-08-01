Токранов о сборе «Северстали»: «Хороший цикл, интенсивные тренировки. Не было бега на земле, компенсировали это работой на льду»

Василий Токранов рассказал о первом сборе «Северстали».

Команда уступила «Локомотиву» (2:4) в первом контрольном матче.

«Хороший цикл, интенсивные тренировки. Да, не было каких-то объемных тренировок, например, бега на земле, но мы компенсировали это работой на льду.

Сегодня сыграли два периода. Пока притираемся друг к другу. Есть взаимопонимание, осталось отточить некоторые нюансы, чтобы уже с закрытыми глазами понимать, где будет находиться партнер в той или иной ситуации.

Предсезонные игры для этого и созданы», – сказал защитник череповецкого клуба.