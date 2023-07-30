Кудашов о травмах в «Динамо»: «Пакетт начал кататься, нужно несколько дней для индивидуальной подготовки. По Джиошвили пока нет точной информации»

Алексей Кудашов высказался о восстановлении Максима Джиошвили и Седрика Пакетта после травм.

Главный тренер « » дал комментарий после контрольного матча с «Дизелем» (2:1 Б).

«Считаю, что динамовская молодежь сыграла нормально. Надо учитывать, что эти ребята провели свои первые матчи против взрослых игроков. Все было совершенно нормально. Взрослые игроки им помогли, молодые не стушевались.

Начало матча в 11 утра – дополнительная нагрузка для игроков, которые провели два матча за два дня? Во-первых, тренировочная нагрузка у нас сейчас не заканчивается, а наоборот – увеличивается. У этой группы игроков еще вчера был полноценный тренировочный день. А 11 часов… Если бы нам самолет перенесли на попозже, то, может быть, и сыграли бы попозже, а так искали, куда вместить.

Спецбригады? Сейчас товарищеские игры будут только начинаться. У нас есть разные варианты с разными исполнителями, мы будем смотреть, пробовать.

По Джиошвили пока нет точной информации. У него сейчас консультация у врачей – как закончится, тогда будет информация. Пакетт уже начал кататься. Ему нужно несколько дней для индивидуальной подготовки, после этого войдет в общую группу», – сказал .