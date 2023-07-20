Герсонский о работе тренеров «Авангарда» по ОФП по конспектам Бови: «Все осталось в «копилочке». Будет взято на вооружение»

Сергей Герсонский высказался о новых тренерах «Авангарда» по физподготовке.

В межсезонье место Брэндона Бови, вернувшегося в «Ак Барс», заняли Вячеслав Макрицкий и бывший бобслеист Алексей Селиверстов.

«Команды, в которых работал Бови, всегда добивались хороших результатов, и это говорит о многом. Но я не знаю уровень знаний Макрицкого и Селиверстова.

Смогут ли они работать по «конспектам» Бови? Конечно же, система подготовки « » к предыдущим сезонам досконально конспектировалась, записывались нагрузки, упражнения. Поэтому в клубе все прекрасно помнят, все осталось в «копилочке», и, безусловно, все это будет взято на вооружение.

При этом тренеры могут добавить и что-то свое, это вполне нормальное явление. Отмечу, что взаимодействие между главным тренером и тренером по физподготовке – это важный фактор, не в каждом тренерском штабе это могут выстроить все идеально. Поэтому занятия на льду могут перечеркивать работу на земле, и наоборот.

Надо настроить работу так, чтобы одна направленность помогала развивать другую, которую выполняет другой тренер. И это чаще всего становится ахиллесовой пятой тренерских штабов. Немногие главные тренеры способны избежать ошибок в этом», – сказал бывший тренер омичей.