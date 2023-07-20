Черных о том, что билеты на прощальный матч Зарипова раскупили: «На арене размером с футбольный стадион тоже был бы аншлаг. Он пятикратный обладатель Кубка Гагарина»

Агент Даниса Зарипова высказался о прощальном матче хоккеиста.

– Вас не удивляет, что билеты на прощальный матч продали за два дня?

– Совершенно не удивляет. Если бы билеты продавали на арену размером с футбольный стадион, тоже был бы аншлаг.

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В Казани понимают, какую значимую роль в хоккее он сыграл, плюс многие ребята откликнулись на предложение поучаствовать.

– Есть сожаление, что такой мастер заканчивает свою карьеру?

– Рано или поздно всем приходится завершать карьеру. Природа все равно берет свое. Наши прославленные ветераны – Фетисов, Крутов, Макаров, Малахов, Каменский, Жамнов, Буре – все закончили свои карьеры, хотя хотелось и дальше видеть их на льду. Это жизнь, – сказал .

На прощальный матч Зарипова продали все билеты. Овечкин, Дацюк, Ковальчук, Кузнецов, Радулов сыграют