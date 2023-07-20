40-летний Михнов продолжит карьеру во Франции. Он подписал контракт с клубом 2-го дивизиона «Альбатрос де Брест»

Теги Локомотив Автомобилист суперлига России переходы Алексей Михнов КХЛ Металлург Жлобин Брест чемпионат Франции высшая лига Беларусь Хоккей

40-летний форвард Алексей Михнов продолжит карьеру во Франции.

Бывший игрок сборной России и клубов КХЛ подписал контракт с клубом 2-го по рангу дивизиона «Альбатрос де Брест». 

В прошлом сезоне Михнов набрал 28 (9+19) очков в 29 матчах за жлобинский «Металлург» и второй раз стал чемпионом Беларуси вместе с клубом. 

Начало сезона он провел в другом белорусском клубе – «Бресте». 

В КХЛ и Суперлиге Алексей провел в общей сложности 18 сезонов, поиграв за «Динамо», «Сибирь», «Локомотив», «Металлург», «Атлант», «Югру», «Автомобилист» и «Нефтехимик».

В регулярных чемпионатах суммарно провел 724 матча и набрал 320 (153+167) очков. В плей-офф – 128 игр и 57 (25+32) баллов. 

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4 комментария

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Andrey Wolf
Играл за Брест, и подписался за Брест, только в другой стране 😁
+4
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+4
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Demedieu
Не стареют душой ветераны
+2
0
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Radik_2.0
Ответ Andrey Wolf
Играл за Брест, и подписался за Брест, только в другой стране 😁
может, договор не внимательно прочитал, и думал, что это тот же самый Брест
+1
0
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Aviator92
Застраxуй братуху, застраxуй
0
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