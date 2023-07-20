40-летний Михнов продолжит карьеру во Франции. Он подписал контракт с клубом 2-го дивизиона «Альбатрос де Брест»

40-летний форвард Алексей Михнов продолжит карьеру во Франции.

Бывший игрок сборной России и клубов КХЛ подписал контракт с клубом 2-го по рангу дивизиона «Альбатрос де Брест».

В прошлом сезоне набрал 28 (9+19) очков в 29 матчах за жлобинский «Металлург» и второй раз стал чемпионом Беларуси вместе с клубом.

Начало сезона он провел в другом белорусском клубе – « ».

В КХЛ и Суперлиге Алексей провел в общей сложности 18 сезонов, поиграв за «Динамо», «Сибирь», « », « », «Атлант», «Югру», « » и «Нефтехимик».

В регулярных чемпионатах суммарно провел 724 матча и набрал 320 (153+167) очков. В плей-офф – 128 игр и 57 (25+32) баллов.