40-летний Михнов продолжит карьеру во Франции. Он подписал контракт с клубом 2-го дивизиона «Альбатрос де Брест»
40-летний форвард Алексей Михнов продолжит карьеру во Франции.
Бывший игрок сборной России и клубов КХЛ подписал контракт с клубом 2-го по рангу дивизиона «Альбатрос де Брест».
В прошлом сезоне Михнов набрал 28 (9+19) очков в 29 матчах за жлобинский «Металлург» и второй раз стал чемпионом Беларуси вместе с клубом.
Начало сезона он провел в другом белорусском клубе – «Бресте».
В КХЛ и Суперлиге Алексей провел в общей сложности 18 сезонов, поиграв за «Динамо», «Сибирь», «Локомотив», «Металлург», «Атлант», «Югру», «Автомобилист» и «Нефтехимик».
В регулярных чемпионатах суммарно провел 724 матча и набрал 320 (153+167) очков. В плей-офф – 128 игр и 57 (25+32) баллов.
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