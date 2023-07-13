Дер-Аргучинцев о том, почему не вернулся в Нижний: «Игровых разногласий с «Торпедо» не было, команда играет в классный хоккей. Рад оказаться в Челябинске»

Новичок «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев рассказал, почему не вернулся в «Торпедо».

В прошлом сезоне нападающий выступал в системе «Торонто».

— Насколько вас вымотала неопределенность с вашим будущим?

— Если честно, то особо не вымотала. Это все рабочие моменты. Тем более это все происходило в июне. Времени было еще много.

— В чем вы не сошлись в « »? Все упиралось исключительно в деньги?

— Игровых разногласий с «Торпедо» у нас вообще не было. Ничего такого сказать не могу. Все знают, что команда играет в классный хоккей. Но я рад оказаться в Челябинске.

— У вас был разговор с Ларионовым?

— Да, у нас была беседа. Но мы говорили не о контракте, а просто о хоккее, – сказал .