Дер-Аргучинцев о том, почему не вернулся в Нижний: «Игровых разногласий с «Торпедо» не было, команда играет в классный хоккей. Рад оказаться в Челябинске»

Теги Трактор Торпедо КХЛ Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Новичок «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев рассказал, почему не вернулся в «Торпедо».

В прошлом сезоне нападающий выступал в системе «Торонто».

— Насколько вас вымотала неопределенность с вашим будущим?

— Если честно, то особо не вымотала. Это все рабочие моменты. Тем более это все происходило в июне. Времени было еще много.

— В чем вы не сошлись в «Торпедо»? Все упиралось исключительно в деньги?

— Игровых разногласий с «Торпедо» у нас вообще не было. Ничего такого сказать не могу. Все знают, что команда играет в классный хоккей. Но я рад оказаться в Челябинске.

— У вас был разговор с Ларионовым?

— Да, у нас была беседа. Но мы говорили не о контракте, а просто о хоккее, – сказал Дер-Аргучинцев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий