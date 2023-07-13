Ротенберг показал свитеры СКА: «Из года в год нас отличает запоминающийся дизайн»

Роман Ротенберг показал альтернативные свитеры СКА на новый сезон.

Ранее вице-президент и главный тренер СКА показал форму команд системы, включая экипировку главной команды.

«К новому сезону мы обновили дизайн игровых свитеров всех команд системы. Что касается основы, то из года в год СКА отличает запоминающийся и лаконичный дизайн формы.

Долгое время игроки выходили на лед в классических джерси, в год 75-летия клуба мы представили особенную ретроформу, для создания которой взяли за основу свитеры 1987 года, в которых ленинградская команда завоевала вторую бронзу чемпионата СССР. Комплект настолько полюбился как игрокам, так и болельщикам, что было принято решение продолжить выступать в нем.

Кроме того, в СКА уже давно сложилась традиция играть в альтернативных джерси по особым поводам. В январе наши хоккеисты выходят на лед в свитерах «Ленинград» в память о страшных годах блокады и в благодарность всем, кто мужественно выстоял в это тяжелейшее для города время.

В феврале ко Дню защитника Отечества мы ежегодно играем в «армейском» комплекте формы, а также к значимым событиям в жизни клуба выпускаем абсолютно свежие дизайны. Одним из таких стал черно-красный комплект, который увидел свет в 2019 году на льду «Газпром Арены» во время второй Зимней Классики, которая собрала рекордное количество болельщиков на трибунах.

В грядущем сезоне мы обязательно продолжим клубную традицию выступать в альтернативных игровых свитерах в памятные и важные даты!» – написал в телеграме, приложив фото основного и альтернативного свитеров на новый сезон.