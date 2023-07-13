Ротенберг показал свитеры СКА: «Из года в год нас отличает запоминающийся дизайн»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг игровая форма стиль Хоккей

Роман Ротенберг показал альтернативные свитеры СКА на новый сезон.

Ранее вице-президент и главный тренер СКА показал форму команд системы, включая экипировку главной команды.

«К новому сезону мы обновили дизайн игровых свитеров всех команд системы. Что касается основы, то из года в год СКА отличает запоминающийся и лаконичный дизайн формы.

Долгое время игроки выходили на лед в классических джерси, в год 75-летия клуба мы представили особенную ретроформу, для создания которой взяли за основу свитеры 1987 года, в которых ленинградская команда завоевала вторую бронзу чемпионата СССР. Комплект настолько полюбился как игрокам, так и болельщикам, что было принято решение продолжить выступать в нем.

Кроме того, в СКА уже давно сложилась традиция играть в альтернативных джерси по особым поводам. В январе наши хоккеисты выходят на лед в свитерах «Ленинград» в память о страшных годах блокады и в благодарность всем, кто мужественно выстоял в это тяжелейшее для города время.

В феврале ко Дню защитника Отечества мы ежегодно играем в «армейском» комплекте формы, а также к значимым событиям в жизни клуба выпускаем абсолютно свежие дизайны. Одним из таких стал черно-красный комплект, который увидел свет в 2019 году на льду «Газпром Арены» во время второй Зимней Классики, которая собрала рекордное количество болельщиков на трибунах.

В грядущем сезоне мы обязательно продолжим клубную традицию выступать в альтернативных игровых свитерах в памятные и важные даты!» – написал Ротенберг в телеграме, приложив фото основного и альтернативного свитеров СКА на новый сезон.

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18 комментариев

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Oleg Olegov
Нет ни слова про Россию-25 и Суперсерию, то есть писал не Роман, а значит новость фейк.
+26
-1
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ОттоДракула
Рейнджерс на минималках.
+12
-1
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Ебздрогыч
Все время кажется, что в логотипе СКА одна буква пропущена, между первой и второй...
+10
-4
+6
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Джон Псина
Ответ TBFTT
Зелёную можно и на СВО одевать.
Ротан на минном поле - мечта миллионов россиян
+3
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Dimash Balatayev
Ответ Vadoniy
Сейчас вроде уже не так, Рейнджерс у них была форма, когда "Ленинград" по диагонали было написано)
вторая справа такая
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Rer
сказочный
+5
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Vadoniy
Ответ ОттоДракула
Рейнджерс на минималках.
Сейчас вроде уже не так, Рейнджерс у них была форма, когда "Ленинград" по диагонали было написано)
+3
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TBFTT
Зелёную можно и на СВО одевать.
+3
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Заборостроитель
Херенвен, спасибо за идею😅
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Максим Пузиков
Запоминающийся дизайн NEW YORK RANGERS
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Web_kz
Ответ Oleg Olegov
Нет ни слова про Россию-25 и Суперсерию, то есть писал не Роман, а значит новость фейк.
Зато "система" есть. Хоть и в другом контексте. :))
+2
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DENBO
Запоминающийся, правда. Только где-то в Нью-Йорке из года в год вижу подобное)
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Джон Псина
Из года в год Ротан нагло копирует Рейнджерс, а его фармы другие команды НХЛ (Сочи - сан-хосе, Куньлунь - Калгари)
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Олег
Не поможет СКЕ не форма новая,ни новые игроки, пока Рома ЧУДИК У РУЛЯ.....
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Джон Псина
И опять уже наш поехавший мажор приплел блокаду Ленинграда. Ротан, хоть святое бы не трогал. К нашим соотечественникам героически его оборонявшим ты не имеешь ни малейшего отношения - Финляндия так то на стороне Хитлара воевала и в блокаде участвовала тоже
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Vovchik333
Ответ Oleg Olegov
Нет ни слова про Россию-25 и Суперсерию, то есть писал не Роман, а значит новость фейк.
Про систему тоже ни слова
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Pink Floyd1276
Ответ Ебздрогыч
Все время кажется, что в логотипе СКА одна буква пропущена, между первой и второй...
Или лишняя - К?
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