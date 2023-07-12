Семен Дер-Аргучинцев: «У Мэттьюса бросок на этой планете на другом уровне. Остон забивает столько голов, потому что вратари вообще не ожидают, как и откуда он будет бросать»

Семен Дер-Аргучинцев рассказал, почему Остон Мэттьюс забивает много голов.

– У кого лучше бросок – у или у ?

– У Мэттьюса вообще бросок на этой планете на другом уровне. Он умеет бросать незаметно из-под защитника. Он всегда может отвести шайбу, поменять угол и точно попасть по воротам.

Остон забивает столько голов, потому что вратари вообще не ожидают, как и откуда он будет бросать, – сказал нападающий « », игравший в системе « ».