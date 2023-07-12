Семен Дер-Аргучинцев: «У Мэттьюса бросок на этой планете на другом уровне. Остон забивает столько голов, потому что вратари вообще не ожидают, как и откуда он будет бросать»

Теги Трактор Торонто НХЛ Антон Бурдасов КХЛ Остон Мэттьюс Спорт-Экспресс Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Семен Дер-Аргучинцев рассказал, почему Остон Мэттьюс забивает много голов.

– У кого лучше бросок – у Бурдасова или у Мэттьюса?

– У Мэттьюса вообще бросок на этой планете на другом уровне. Он умеет бросать незаметно из-под защитника. Он всегда может отвести шайбу, поменять угол и точно попасть по воротам.

Остон забивает столько голов, потому что вратари вообще не ожидают, как и откуда он будет бросать, – сказал нападающий «Трактора», игравший в системе «Торонто».

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1 комментарий

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ermol@y
Думаю что Мэттьюс достанет отметки в 700, но до Ягра наврядли добежит
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