Тренер команды Бедарда в WHL Джон Пэддок завершил карьеру. Бывший генменеджер «Виннипега» отработал в разных лигах 40 лет

Теги Аризона НХЛ Джон Пэддок Западная хоккейная лига Виннипег Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Тренер команды Коннора Бедарда в WHL Джон Пэддок завершил карьеру.

69-летний специалист был генеральным менеджером «Реджайны» с 2014 года. В большинстве сезонов он также был главным тренером. 

В последние 3 сезона за «Пэтс» выступал первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард. 

В общей сложности тренерская и менеджерская карьера Пэддока в разных лигах продолжалась 40 лет (c сезона-1983/84 – сразу после завершения игровой карьеры). 

В НХЛ он поработал главным тренером и генеральным менеджером «Виннипега» и «Финикса» (в общей сложности – с 1991 по 1997 годы).

Также возглавлял «Оттаву» в течение сезона-2007/08. Позже несколько лет провел в системе «Филадельфии», где занимал посты ассистента генерального менеджера и помощника главного тренера. 

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