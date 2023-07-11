Тренер команды Бедарда в WHL Джон Пэддок завершил карьеру. Бывший генменеджер «Виннипега» отработал в разных лигах 40 лет

Тренер команды Коннора Бедарда в WHL Джон Пэддок завершил карьеру.

69-летний специалист был генеральным менеджером «Реджайны» с 2014 года. В большинстве сезонов он также был главным тренером.

В последние 3 сезона за «Пэтс» выступал первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард.

В общей сложности тренерская и менеджерская карьера Пэддока в разных лигах продолжалась 40 лет (c сезона-1983/84 – сразу после завершения игровой карьеры).

В НХЛ он поработал главным тренером и генеральным менеджером « » и «Финикса» (в общей сложности – с 1991 по 1997 годы).

Также возглавлял «Оттаву» в течение сезона-2007/08. Позже несколько лет провел в системе «Филадельфии», где занимал посты ассистента генерального менеджера и помощника главного тренера.