«Виннипег» подписал Броссуа на год и 1,75 млн долларов

«Виннипег» подписал с Лораном Броссуа контракт на год.

30-летний вратарь заработает 1,75 миллиона долларов, сообщает инсайдер .

В минувшем сезоне канадец выступал за «Вегас», с которым стал обладателем Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате он провел 11 матчей, в которых одержал 7 побед (92,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,17). Победный плей-офф начал в роли основного вратаря, но в серии второго раунда против «Эдмонтона» получил травму. В 8 играх одержал 5 побед (89,4%, 3,18).

За карьеру в НХЛ у него 117 матчей и 49 побед (90,8%, 2,78).

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 2,325 млн долларов.

Подробно со статистикой , ранее уже игравшего за « », можно ознакомиться здесь.

Неожиданный герой Кубка Стэнли – вратарь «Вегаса». Пришел бэкапом перед сезоном, стал основным из-за травм конкурентов