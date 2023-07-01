«Барыс» подписал Оберга и продлил контракты с Грантом, Рахмановым и Нургалиевым

«Барыс» продлил контракт с Алексом Грантом и подписал Понтуса Оберга.

Односторонние соглашения с игроками рассчитаны на 1 год.

Клуб также подписал новые двухсторонние контракты с Михаилом Рахмановым и Эмилем Нургалиевым.

Соглашение Рахманова рассчитано на 1 сезон, Нургалиева – на 2 года.

По ходу сезона-2022/23 Грант был обменян из СКА в «Барыс». Всего защитник провел 49 игр и набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности «-10».

Оберг ранее выступал за «Трактор» в сезоне-2020/21. Швед также играл в НХЛ за «Миннесоту», «Торонто», «Анахайм» и «Нэшвилл». В первой части сезона-2022/23 нападающий играл за чешскую «Младу Болеслав» и набрал 13 (3+10) очков в 26 матчах. Затем 29-летний хоккеист перешел в швейцарский «Рапперсвиль-Йона», в составе которого набрал 22 (10+12) очка в 22 играх регулярки и забросил 1 шайбу в 6 играх плей-офф.

Рахманов в минувшем сезоне провел 33 матча и записал в свой актив 9 (2+7) баллов. Также форвард сыграл 11 матчей в плей-офф чемпионата Казахстана, в которых набрал 11 (4+7) очков и помог «Номаду» завоевать чемпионство.

Нургалиев в дебютном для себя сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ сыграл 10 матчей. Также защитник помог «Номаду» выиграть золотые медали чемпионата Казахстана. За 25 матчей регулярного чемпионата он набрал 21 (7+14) балл. В плей-офф Нургалиев записал в свой актив 7 (3+4) баллов.