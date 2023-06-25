Михаэль Грабал: «Лундквист – мой идол. В детстве мне подарили форму «Рейнджерс» с фамилией Ягра и PlayStation – Хенрик ловил все шайбы для меня»
Михаэль Грабал назвал Хенрика Лундквиста своим кумиром.
«Моим идолом был Хенрик Лундквист. Он мне нравился, потому что в детстве дядя подарил мне форму «Рейнджерс», в котором играл Яромир Ягр.
Я получил его свитер, и в том же году мне подарили PlayStation с игрой НХЛ. В той команде «Рейнджерс» было пять чешских игроков.
Лундквист играл стартового вратаря, поэтому мне всегда нравилось играть за «Рейнджерс», а Хенрик ловил для меня все шайбы (смеется).
Вот так я начал получать от него удовольствие», – сказал вратарь Михаэль Грабал, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ.
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