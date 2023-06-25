Михаэль Грабал: «Лундквист – мой идол. В детстве мне подарили форму «Рейнджерс» с фамилией Ягра и PlayStation – Хенрик ловил все шайбы для меня»

Михаэль Грабал назвал Хенрика Лундквиста своим кумиром.

«Моим идолом был . Он мне нравился, потому что в детстве дядя подарил мне форму « », в котором играл .

Я получил его свитер, и в том же году мне подарили PlayStation с игрой НХЛ. В той команде «Рейнджерс» было пять чешских игроков.

Лундквист играл стартового вратаря, поэтому мне всегда нравилось играть за «Рейнджерс», а Хенрик ловил для меня все шайбы (смеется).

Вот так я начал получать от него удовольствие», – сказал вратарь Михаэль Грабал, который может быть выбран в первом раунде драфта .