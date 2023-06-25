Михаэль Грабал: «Лундквист – мой идол. В детстве мне подарили форму «Рейнджерс» с фамилией Ягра и PlayStation – Хенрик ловил все шайбы для меня»

Теги Рейнджерс Яромир Ягр НХЛ драфт НХЛ Хенрик Лундквист Михаэль Грабал Хоккей

Михаэль Грабал назвал Хенрика Лундквиста своим кумиром.

«Моим идолом был Хенрик Лундквист. Он мне нравился, потому что в детстве дядя подарил мне форму «Рейнджерс», в котором играл Яромир Ягр.

Я получил его свитер, и в том же году мне подарили PlayStation с игрой НХЛ. В той команде «Рейнджерс» было пять чешских игроков.

Лундквист играл стартового вратаря, поэтому мне всегда нравилось играть за «Рейнджерс», а Хенрик ловил для меня все шайбы (смеется).

Вот так я начал получать от него удовольствие», – сказал вратарь Михаэль Грабал, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий