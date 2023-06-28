«Тампа» обменяла Колтона в «Колорадо» на выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2023
Нападающий Росс Колтон стал игроком «Колорадо».
«Тампа» обменяла форварда в «Эвеланш» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023 (37-й общий).
В минувшем сезоне 26-летний Колтон провел 81 игру в регулярном чемпионате и набрал 32 (16+16) балла. В плей-офф в его активе 4 (1+3) очка в 6 матчах.
В 2021 году в составе «Лайтнинг» Колтон выиграл Кубок Стэнли, став автором победного гола в заключительном матче финальной серии с «Монреалем».
1 июля игрок может стать ограниченно свободным агентом.
По контракту с истекающим сроком действия его средняя зарплата составляла 1,125 млн долларов.
Мне как фанату на уровне "посмотрю результат утром" интересно, почему так мало получили за надёжного игрока 3 звена, который в самом пике и возможно ещё дальше будет развиваться?
Ещё после трейда Жанно начал сомневаться в адекватности Брисбуа(Когда всегда любил его как очень грамотного ГМ)
Обьясните кто-нибудь, кто больше разбирается, что это за странные сделки пошли?