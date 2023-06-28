«Тампа» обменяла Колтона в «Колорадо» на выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2023

Теги Тампа-Бэй Колорадо НХЛ драфт НХЛ Росс Колтон Хоккей

Нападающий Росс Колтон стал игроком «Колорадо».

«Тампа» обменяла форварда в «Эвеланш» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023 (37-й общий).

В минувшем сезоне 26-летний Колтон провел 81 игру в регулярном чемпионате и набрал 32 (16+16) балла. В плей-офф в его активе 4 (1+3) очка в 6 матчах.

В 2021 году в составе «Лайтнинг» Колтон выиграл Кубок Стэнли, став автором победного гола в заключительном матче финальной серии с «Монреалем».

1 июля игрок может стать ограниченно свободным агентом. 

По контракту с истекающим сроком действия его средняя зарплата составляла 1,125 млн долларов.

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9 комментариев

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Дмитрий Колышкин
Адекватная цена, учитывая что у Тампы выборов в первых 2 раундах драфта в течении 3 последующих лет не так и много (всего два вместе с этим)
+2
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+2
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Дмитрий Колышкин
Ответ Белый офицер
Колорадо за Ньюхука вроде 37 получили.Так что им тоже не особо проблемно.
Они и 31 получили, вот что значит сакик у власти
+1
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+1
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Serge Vendino
Легенда Тампы
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Белый офицер
Замена Компферу?!
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Dimash Balatayev
Если давать время то будет околотопом
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Данил Подгорбунский
Что-то Брисбуа в последнее время чудит
Мне как фанату на уровне "посмотрю результат утром" интересно, почему так мало получили за надёжного игрока 3 звена, который в самом пике и возможно ещё дальше будет развиваться?
Ещё после трейда Жанно начал сомневаться в адекватности Брисбуа(Когда всегда любил его как очень грамотного ГМ)
Обьясните кто-нибудь, кто больше разбирается, что это за странные сделки пошли?
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Белый офицер
Ответ Дмитрий Колышкин
Адекватная цена, учитывая что у Тампы выборов в первых 2 раундах драфта в течении 3 последующих лет не так и много (всего два вместе с этим)
Колорадо за Ньюхука вроде 37 получили.Так что им тоже не особо проблемно.
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Metallurg111
Ответ Белый офицер
Замена Компферу?!
Замена Компферу - Джохансен
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SmilingBy
Ответ Dimash Balatayev
Если давать время то будет околотопом
А по мне так он уперся уже в потолок, который не оказался сильно высоким увы.
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