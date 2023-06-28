«Тампа» обменяла Колтона в «Колорадо» на выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2023

Нападающий Росс Колтон стал игроком «Колорадо».

« » обменяла форварда в «Эвеланш» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023 (37-й общий).

В минувшем сезоне 26-летний провел 81 игру в регулярном чемпионате и набрал 32 (16+16) балла. В плей-офф в его активе 4 (1+3) очка в 6 матчах.

В 2021 году в составе «Лайтнинг» Колтон выиграл Кубок Стэнли, став автором победного гола в заключительном матче финальной серии с «Монреалем».

1 июля игрок может стать ограниченно свободным агентом.

По контракту с истекающим сроком действия его средняя зарплата составляла 1,125 млн долларов.