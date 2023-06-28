Владимир Плющев: «Хоккеистов воспитывают не катки, а тренеры высокого класса. Мы сдаем позиции, потому что у тех, кто занимается развитием спорта, руки не из того места растут»

Владимир Плющев высказался о ситуации с развитием хоккея в России.

– Почему говорят, что сейчас нельзя прогрессировать? Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы прошлого века были не самыми «сытными» для страны. Однако наш спорт бурно развивался и радовал яркими красками.

Не только хоккей. Мы по всем игровым видам спорта лидировали. Даже футбол был на уровне – и чемпионат Европы выигрывали, и Олимпийские игры, молодежная сборная была чемпионом Европы. Хоккей просто был на передовой успехов, громче других о себе заявлял.

– Нельзя сетовать на сложные времена, говоря о развитии спорта?

– А что сейчас изменилось для спортсменов? Они во все времена в очень хороших условиях. Им создаются такие блага, что только выигрывай. Вопрос другой: нет программы, нет методик в том же хоккее. Есть только горячее желание сказать, что «система работает», как мы слышим из одного клуба.

Но что значит работает? Если 12 человек уходят из состава в межсезонье, а на их места берут новых, это не значит, что система работает хорошо. Она должна выдавать на гора результат – тогда это будет «хорошо».

Раньше в стране была система развития спорта, так она выдавала мастеров мешками. О них знал весь мир. Сейчас могла бы хоть единицами радовать. Но мы же видим, как откатились наши легкая атлетика, баскетбол, тот же хоккей.

Все время слышим о том, что строят катки с искусственным льдом. Да, их в стране немерено. Но катки не воспитывают хоккеистов. Их воспитывают специалисты, тренеры высокого класса.

Катки – только необходимые условия. Условия у нас созданы, а роста мастерства нет. Мы сдаем позиции не из-за того, что нет материальной базы или чего-то еще, а потому что у тех, кто занимается развитием спорта, руки не из того места растут, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.