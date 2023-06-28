Дюбуа о переходе в «Кингс»: «Я хочу выиграть Кубок Стэнли, здесь есть возможность. Переезд в Лос-Анджелес тоже вдохновляет»

Теги Кубок Стэнли Лос-Анджелес НХЛ Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

Пьер-Люк Дюбуа высказался о переходе в «Лос-Анджелес».

25-летний форвард подписал 8-летний контракт с «Виннипегом» на 68 миллионов долларов, после чего канадский клуб обменял его в «Кингс».

«Во-первых, я мечтаю выиграть Кубок Стэнли. Я смотрю на команду, на состав, на персонал, на всех, кто работает в клубе, и вижу, что здесь есть возможность. Это меня очень воодушевило с того самого момента, когда «Лос-Анджелес» стал одним из вариантов. 

Мы хоккеисты. Наша работа – выходить на лед и выигрывать матчи. Но мы бываем дома и проводим время вдали от катка. Я жил на Восточном побережье (Дюбуа вырос в Римуски, провинция Квебек – прим. Sports.ru), там всегда были зимы и снег. Переезд в Лос-Анджелес меня тоже вдохновляет. 

Восемь лет – долгий срок, но я не сомневаюсь в том, что это отличное решение. Это было правильное решение, которое я должен был принять», – сказал третий номер драфта НХЛ-2016. 

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3 комментария

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Александр Балабанов
Ответ gukmamop
а почему он подписал контракт еще в Виннипеге?
Sign & trade. Смысл в том, что контракт на 8 лет допускается только при продлении. Во всех других случаях максимум 7.
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Дима33
Ответ gukmamop
а почему он подписал контракт еще в Виннипеге?
Что бы контракт был максимально длинным 8 лет,а не 7
+1
0
+1
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gukmamop
а почему он подписал контракт еще в Виннипеге?
0
0
0
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