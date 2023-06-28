Дюбуа о переходе в «Кингс»: «Я хочу выиграть Кубок Стэнли, здесь есть возможность. Переезд в Лос-Анджелес тоже вдохновляет»

Пьер-Люк Дюбуа высказался о переходе в «Лос-Анджелес».

25-летний форвард подписал 8-летний контракт с «Виннипегом» на 68 миллионов долларов, после чего канадский клуб обменял его в «Кингс».

«Во-первых, я мечтаю выиграть . Я смотрю на команду, на состав, на персонал, на всех, кто работает в клубе, и вижу, что здесь есть возможность. Это меня очень воодушевило с того самого момента, когда « » стал одним из вариантов.

Мы хоккеисты. Наша работа – выходить на лед и выигрывать матчи. Но мы бываем дома и проводим время вдали от катка. Я жил на Восточном побережье ( вырос в Римуски, провинция Квебек – прим. Sports.ru), там всегда были зимы и снег. Переезд в Лос-Анджелес меня тоже вдохновляет.

Восемь лет – долгий срок, но я не сомневаюсь в том, что это отличное решение. Это было правильное решение, которое я должен был принять», – сказал третий номер драфта НХЛ-2016.