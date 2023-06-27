Шестеркин о Фоксе: «Многие не замечают, но Адам – очень умный защитник. Он видит каждый розыгрыш на несколько ходов вперед»

Игорь Шестеркин поделился мнением о защитнике Адаме Фоксе.

– Защитник «Рейнджерс» вошел в первую символическую сборную, а раньше он брал «Норрис Трофи» как лучший игрок обороны . Чем он крут?

– Многие не замечают, но Фокс – очень умный защитник, который видит каждый розыгрыш на несколько ходов вперед.

Поэтому он, не обладая какой-то супербыстрой скоростью и сильным броском, просто находится в нужном месте, играет без лишних движений, – сказал вратарь « » .