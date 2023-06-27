Шестеркин о желании попасть на Олимпиаду-2026: «Такая мечта есть. В Корею в 2018-м я съездил как пассажир. Моя цель – быть основным вратарем»

Теги Сборная России по хоккею Рейнджерс НХЛ олимпийский хоккейный турнир Игорь Шестеркин Матч ТВ Хоккей

Игорь Шестеркин сообщил, что мечтает сыграть на Олимпиаде-2026.

– У вас есть мечта попасть на Олимпиаду в Милан в 2026 году?

– Да, такая мечта есть. Думаю, любой хоккеист с детства мечтает выступать на Олимпиаде. При этом не просто туда попасть, а играть на высоком уровне, быть именно основным вратарем. Это моя цель, я буду много работать, чтобы к этому прийти.

Надеюсь, что в будущем все наладится и на Олимпиаде мы еще сыграем.

– А то, что у вас уже есть золото Пхенчхана-2018, что-то меняет? Вот Панарин ни разу на Олимпиаде вообще не играл. Овечкин и Малкин мечтают о любой олимпийской медали.

– Для меня ничего не меняет. Мне хотелось бы именно сыграть, а не в запасе быть, внести свой вклад в общее дело команды. А так, я в Корею в 2018 году, можно сказать, съездил как пассажир.

Разумеется, очень приятно быть олимпийским чемпионом и говорить об этом. Но для меня это несколько неполноценно, потому что я на том турнире не провел ни одной секунды, – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

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2 комментария

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nmnackjbxkasbk
(...) Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
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