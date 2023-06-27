«Нэшвилл» продлил контракт с Ливингстоном на 2 года
Защитник Джейк Ливингстон подписал новый контракт с «Нэшвиллом».
Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на 2 года. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов в год.
В минувшем сезоне 24-летний Ливингстон дебютировал в НХЛ.
Он провел 5 игр за «Нэшвилл» в регулярном чемпионате и сделал 1 передачу при показателе полезности «-2».
В его активе также 39 матчей в NCAA за университет штата Миннесота, в которых он набрал 35 (8+27) баллов при полезности «+10».
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