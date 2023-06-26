Троц заявил, что не намерен обменивать Сароса: «Должен слушать все предложения, но каждая команда хочет строиться вокруг трех-четырех игроков»

Теги Нэшвилл Барри Троц НХЛ Юусе Сарос Хоккей

Барри Троц рассказал, что не планирует обмен голкипера Юусе Сароса.

«Нет. Я разговаривал с Саросом. Я должен слушать все предложения. Должен улучшать нашу команду. Поэтому должен слушать все.

Моя цель – сохранить наших игроков, влияющих на результат: Сароса, Йоси, Форсберга.

Каждый клуб хочет сохранить трех-четырех игроков и строить команду вокруг них.

К тому же у нас на подходе несколько хороших молодых ребят», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий