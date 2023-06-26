Троц заявил, что не намерен обменивать Сароса: «Должен слушать все предложения, но каждая команда хочет строиться вокруг трех-четырех игроков»
Барри Троц рассказал, что не планирует обмен голкипера Юусе Сароса.
«Нет. Я разговаривал с Саросом. Я должен слушать все предложения. Должен улучшать нашу команду. Поэтому должен слушать все.
Моя цель – сохранить наших игроков, влияющих на результат: Сароса, Йоси, Форсберга.
Каждый клуб хочет сохранить трех-четырех игроков и строить команду вокруг них.
К тому же у нас на подходе несколько хороших молодых ребят», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.
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