Троц заявил, что не намерен обменивать Сароса: «Должен слушать все предложения, но каждая команда хочет строиться вокруг трех-четырех игроков»

Барри Троц рассказал, что не планирует обмен голкипера Юусе Сароса.

«Нет. Я разговаривал с Саросом. Я должен слушать все предложения. Должен улучшать нашу команду. Поэтому должен слушать все.

Моя цель – сохранить наших игроков, влияющих на результат: Сароса, Йоси, Форсберга.

Каждый клуб хочет сохранить трех-четырех игроков и строить команду вокруг них.

К тому же у нас на подходе несколько хороших молодых ребят», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.