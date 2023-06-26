«Нэшвилл» назначил Ринне тренером и скаутом в Европе

Пекка Ринне получил должность в структуре «Нэшвилла».

Бывший вратарь команды, чей 35-й номер выведен из обращения, назначен тренером и скаутом «Предаторс» в Европе.

Ринне будет работать со всеми голкиперами системы клуба, включая проспектов за рубежом, а также выполнять работу скаута и искать европейских вратарей для команды.

Ринне завершил карьеру в июле 2021 года. В НХЛ он провел 15 сезонов и выступал только за « ».

Всего в лиге голкипер сыграл 683 матча, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 91,7% бросков. На его счету 369 побед в регулярных чемпионатах НХЛ.