Летанг о призе за верность хоккею: «Всегда мечтал получить трофей, но не этот. Он означает, что случилось что-то плохое»

Теги Питтсбург Крис Летанг НХЛ Хоккей

Крис Летанг высказался о призе за верность хоккею.

Защитник «Питтсбурга» стал обладателем «Билл Мастертон Трофи». Награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

36-летний Летанг в минувшем сезоне в течение четырех недель пережил инсульт (второй за карьеру) и смерть отца.

«Не буду врать, я всегда мечтал оказаться здесь и получить трофей, но не этот. Он всегда означает, что случилось что-то плохое.

Больше всего я горжусь этим трофеем, потому что я отец, и мои дети увидят его в доме, и они будут знать, что их отец никогда не сдавался. Это наш семейный трофей», – сказал Крис Летанг на церемонии вручения.

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4 комментария

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Костя Кот
Здоровья!!!
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Maxim Shumov
Легенда Питтсбурга
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Алексей Панин
Вместе с Сидом выбраны на драфте 2005 года пингвинами

Интересно, что Крис был выбран 62 номером (1 выбор в 3 раунде), а Gergen (тоже защитник) был выбран тем же Питтсбургом под 61 номером. И где теперь один, где другой? Как в жизне бывает-то, не угадаешь

Крису здоровья! Легенда
+1
0
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Александр Рыбаков
Ответ Костя Кот
Здоровья!!!
Силы духа!
+1
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