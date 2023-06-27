Летанг о призе за верность хоккею: «Всегда мечтал получить трофей, но не этот. Он означает, что случилось что-то плохое»
Крис Летанг высказался о призе за верность хоккею.
Защитник «Питтсбурга» стал обладателем «Билл Мастертон Трофи». Награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
36-летний Летанг в минувшем сезоне в течение четырех недель пережил инсульт (второй за карьеру) и смерть отца.
«Не буду врать, я всегда мечтал оказаться здесь и получить трофей, но не этот. Он всегда означает, что случилось что-то плохое.
Больше всего я горжусь этим трофеем, потому что я отец, и мои дети увидят его в доме, и они будут знать, что их отец никогда не сдавался. Это наш семейный трофей», – сказал Крис Летанг на церемонии вручения.
Интересно, что Крис был выбран 62 номером (1 выбор в 3 раунде), а Gergen (тоже защитник) был выбран тем же Питтсбургом под 61 номером. И где теперь один, где другой? Как в жизне бывает-то, не угадаешь
Крису здоровья! Легенда