Летанг о призе за верность хоккею: «Всегда мечтал получить трофей, но не этот. Он означает, что случилось что-то плохое»

Крис Летанг высказался о призе за верность хоккею.

Защитник «Питтсбурга» стал обладателем «Билл Мастертон Трофи». Награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

36-летний Летанг в минувшем сезоне в течение четырех недель пережил инсульт (второй за карьеру) и смерть отца.

«Не буду врать, я всегда мечтал оказаться здесь и получить трофей, но не этот. Он всегда означает, что случилось что-то плохое.

Больше всего я горжусь этим трофеем, потому что я отец, и мои дети увидят его в доме, и они будут знать, что их отец никогда не сдавался. Это наш семейный трофей», – сказал Крис Летанг на церемонии вручения.