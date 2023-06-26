Давыдов о «Везине»: «Есть опасение, что на выборы могут повлиять силы, которые сейчас есть в мире. Но хотелось бы, чтобы игру Сорокина оценили по достоинству»

Теги Айлендерс Бостон Рашит Давыдов НХЛ Виннипег Илья Сорокин Линус Улльмарк Коннор Хеллибак ТАСС Хоккей

Рашит Давыдов высказался о номинации Ильи Сорокина на «Везина Трофи».

Российский вратарь «Айлендерс» претендует на завоевание приза лучшему игроку сезона НХЛ. На награду также номинированы Линус УлльмаркБостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»). 

«Смею предположить, что по цифрам у Улльмарка хорошая ситуация: общая неплохая пропорция по играм, пропущенным голам, выигрышам, коэффициентам надежности. Но я очень надеюсь, что это не помешает Илье завоевать приз и другие моменты, которые не имеют отношения к хоккею, не скажутся.

Есть опасение, что на выборы могут повлиять некие силы, которые сейчас есть в мире. Но хотелось бы, чтобы такое не случилось и по достоинству оценили игру Ильи, его вклад в результат команды», – сказал бывший тренер вратарей сборной России.  

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5 комментариев

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Maxim Shumov
То есть, если выиграет Улльмарк - у нас это признают заговором против русских и опять все будут в шоколаде. Мы как бы самые лучшие, просто нас опять обокрали.
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mbauer
Не понял. "У Улльмарка хорошая стата" или "могут вмешаться внешние силы"? Надо что-то выбрать
+2
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+2
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5kywn5cddd
И Ульмарк и Сорокин достойны! Надеюсь, награду получит наш Ильюша🔥
+1
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Pink Floyd1276
Военно-воздушные силы?!
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Red.Wings
Тут всё спорно без всякой геополитики.

Сорокин больше Улльмарка выловил так как банально сыграл на 13 матчей больше, но Улльмарк в своих 49 матчах в среднем играл лучше.
Но при этом вообще самая большая нагрузка была на Саросе, и статистика почти как у Сорокина.
Хэллебак что-то среднее между Саросом и Сорокиным.

И вот что считать лучшим вратарем?
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