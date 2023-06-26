Давыдов о «Везине»: «Есть опасение, что на выборы могут повлиять силы, которые сейчас есть в мире. Но хотелось бы, чтобы игру Сорокина оценили по достоинству»
Рашит Давыдов высказался о номинации Ильи Сорокина на «Везина Трофи».
Российский вратарь «Айлендерс» претендует на завоевание приза лучшему игроку сезона НХЛ. На награду также номинированы Линус Улльмарк («Бостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).
«Смею предположить, что по цифрам у Улльмарка хорошая ситуация: общая неплохая пропорция по играм, пропущенным голам, выигрышам, коэффициентам надежности. Но я очень надеюсь, что это не помешает Илье завоевать приз и другие моменты, которые не имеют отношения к хоккею, не скажутся.
Есть опасение, что на выборы могут повлиять некие силы, которые сейчас есть в мире. Но хотелось бы, чтобы такое не случилось и по достоинству оценили игру Ильи, его вклад в результат команды», – сказал бывший тренер вратарей сборной России.
Сорокин больше Улльмарка выловил так как банально сыграл на 13 матчей больше, но Улльмарк в своих 49 матчах в среднем играл лучше.
Но при этом вообще самая большая нагрузка была на Саросе, и статистика почти как у Сорокина.
Хэллебак что-то среднее между Саросом и Сорокиным.
И вот что считать лучшим вратарем?