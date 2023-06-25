Грир о Марло в «Сан-Хосе»: «Один из лучших игроков поколения. Он знает, что нужно для успеха в НХЛ»

Теги Сан-Хосе Патрик Марло Майк Грир НХЛ Хоккей

Генменеджер «Сан-Хосе» Майк Грир доволен возвращением Патрика Марло в клуб.

Марло стал тренером по развитию игроков и советником по хоккейным операциям «Сан-Хосе».

«Нечасто выпадает возможность пригласить в клуб кого-то, кто обладает таким уровнем таланта и характера, как Марло. Будучи одним из лучших игроков своего поколения, Патрик обладает неограниченным запасом знаний о хоккее.

Что еще более важно, он был краеугольным камнем в становлении «Шаркс» как одной из самых доминирующих франшиз НХЛ за последние два десятилетия и знает, что нужно для побед и успеха в НХЛ.

Мы очень рады вернуть Марло в семью «Шаркс». Продолжаем строить команду, которой наши болельщики смогут гордиться», – сказал Грир.

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2 комментария

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Павел павел
ну если Марло не один из лучших игроков поколения то я незнаю
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