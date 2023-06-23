Марло стал тренером по развитию игроков и советником по хоккейным операциям «Сан-Хосе»

Теги Сан-Хосе Патрик Марло Майк Грир НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Хоккей

Патрик Марло вошел в тренерский штаб «Сан-Хосе».

Он стал тренером по развитию игроков и советником по хоккейным операциям «Шаркс».

Марло будет сотрудничать с сотрудниками отдела развития игроков клуба, чтобы помочь проспектам «Сан-Хосе» и «Барракуды» в развитии навыков игры на льду.

Кроме того, он будет советником генменеджера «Сан-Хосе» Майка Грира и отдела по хоккейным операциям.

43-летний Марло – двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) и чемпион мира (2003) в составе сборной Канады.

В мае 2022 года хоккеист объявил о завершении карьеры.

В апреле 2021 года Марло побил рекорд НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах, принадлежавший Горди Хоу.  Всего он сыграл 1779 игр и набрал 1197 (566+631) очков в лиге.

Нападающий провел 21 из 23 сезонов в «Сан-Хосе». Марло стал первым хоккеистом в истории «Шаркс», чей номер был выведен из обращения. Патрик выступал под номером 12.

В НХЛ форвард также играл за «Торонто» и «Питтсбург». 

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2 комментария

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Oleg Olegov
Я думал он до сих пор играет
+1
0
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Павел Мохначёв
Ответ Oleg Olegov
Я думал он до сих пор играет
Ты не одинок брат )
0
0
0
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