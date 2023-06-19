Мартин Фегервары: «Думаю, я останусь в «Вашингтоне». Уже получил квалификационное предложение, обсуждаем новый контракт»
Защитник Мартин Фегервары сообщил, что «Вашингтон» сделал ему квалификационное предложение.
«Думаю, я останусь в «Вашингтоне».
Я уже получил квалификационное предложение, и мы начали обсуждать новый контракт.
Посмотрим, как все пойдет», – сказал Фегервары в интервью Nový Čas.
23-летний словацкий защитник набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «минус 11» в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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