Мартин Фегервары: «Думаю, я останусь в «Вашингтоне». Уже получил квалификационное предложение, обсуждаем новый контракт»

Теги Вашингтон НХЛ Мартин Фегервары Хоккей

Защитник Мартин Фегервары сообщил, что «Вашингтон» сделал ему квалификационное предложение.

«Думаю, я останусь в «Вашингтоне». 

Я уже получил квалификационное предложение, и мы начали обсуждать новый контракт.

Посмотрим, как все пойдет», – сказал Фегервары в интервью Nový Čas.

23-летний словацкий защитник набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «минус 11» в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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