Обвинцев о сборах с ЦСКА: «Эмоции только положительные. Многому научился у старших вратарей, это огромный опыт для меня!»

Тимофей Обвинцев поделился впечатлениями от сборов с ЦСКА.

– Прошлым летом ты был на сборах вместе с первой командой. Как это проходило, как себя ощущал там, чему научился, что понравилось?

– В первой команде приняли как нельзя лучше, сразу со всеми познакомили и помогли адаптироваться в новом коллективе, отдельное спасибо Прохору [ ], он помогал мне на выездах, подсказывал, когда я тупил (смеется).

Эмоции от пребывания в команде только положительные, многому научился у старших вратарей, это огромный опыт для меня!

– Какие цели ставишь для себя на грядущий сезон?

– Не буду загадывать на будущий сезон, цель – как можно больше сыграть за «Красную Армию», если тренерский штаб даст шанс, постараюсь воспользоваться им в полной мере.

– Как проводишь межсезонье?

– Первые две недели отдыхал, проводил время с семьей, после начал потихоньку заниматься, играть в волейбол, баскетбол. В конце мая так же с семьей поехал на море. Стараюсь как можно больше плавать и кушать, все силы уходят на это.

– Что бы ты хотел передать болельщикам?

– Болельщикам хотел бы пожелать хорошего лета, набраться сил и с началом нового сезона вновь поддерживать нас, ваша поддержка дает нам силы и энергию для побед! – сказал вратарь системы .