Около 200 тысяч человек посетили чемпионский парад «Вегаса»

Около 200 тысяч человек посетили чемпионский парад клуба НХЛ «Вегас».

В Лас-Вегасе прошел парад в честь победы «Голден Найтс» в Кубке Стэнли. Маршрут чемпионского кортежа проходил по Стрипу – главной улице Лас-Вегаса. Он завершился у домашней арены клуба.

Около 200 тысяч болельщиков выстроились вдоль маршрута парада.

«Вегас», дебютировавший в НХЛ в 2017 году, впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, победив «Флориду» (4-1) в финале.