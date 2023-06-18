Около 200 тысяч человек посетили чемпионский парад «Вегаса»

Теги болельщики Кубок Стэнли НХЛ Вегас Хоккей

Около 200 тысяч человек посетили чемпионский парад клуба НХЛ «Вегас».

В Лас-Вегасе прошел парад в честь победы «Голден Найтс» в Кубке Стэнли. Маршрут чемпионского кортежа проходил по Стрипу – главной улице Лас-Вегаса. Он завершился у домашней арены клуба. 

Около 200 тысяч болельщиков выстроились вдоль маршрута парада.

 

«Вегас», дебютировавший в НХЛ в 2017 году, впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, победив «Флориду» (4-1) в финале. 

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1 комментарий

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Pink Floyd1276
А где остальные 300 (ведь обещали до 500 тысяч) - в казино делали ставки на будущего обладателя чашки?
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