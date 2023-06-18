Около 200 тысяч человек посетили чемпионский парад «Вегаса»
Около 200 тысяч человек посетили чемпионский парад клуба НХЛ «Вегас».
В Лас-Вегасе прошел парад в честь победы «Голден Найтс» в Кубке Стэнли. Маршрут чемпионского кортежа проходил по Стрипу – главной улице Лас-Вегаса. Он завершился у домашней арены клуба.
Около 200 тысяч болельщиков выстроились вдоль маршрута парада.
«Вегас», дебютировавший в НХЛ в 2017 году, впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, победив «Флориду» (4-1) в финале.
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