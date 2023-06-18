Маршессо о переходе в «Вегас» на драфте расширения: «Тогда я был разочарован, мне нравилось во Флориде. Сейчас это позади»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джонатан Маршессо Хоккей

Джонатан Маршессо вспомнил о своем переходе в «Вегас» из «Флориды» в 2017 году.

«Голден Найтс» взяли нападающего на драфте расширения. 

«Флорида» не стала защищать игрока, несмотря на 51 (30+21) очко в 75 играх в сезоне-2016/17. 

«Тогда я был разочарован. Мне нравилось во Флориде. Я стал ее большим фанатом, мне нравилось там жить, нравились пляжи и все такое.

Я знаю, что в команде происходили изменения, но в тот момент был разочарован. Впрочем, чтобы справиться с этим, мне хватило пары месяцев. Сейчас это все осталось позади», – сказал Маршессо

Игрок также отметил, что с его времен в составе «Пантерс», которых «Вегас» обыграл в финале Кубка Стэнли, остались только защитник Аарон Экблад и форвард Александр Барков.

Маршессо сказал, что у него осталось больше знакомых в «Тампе», где он провел 2 сезона до «Флориды». 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Ещё бы он не был доволен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барин
Неоднократно читал на спорце, что, мол, Тампа кусает локти, упустив такого игрока. Не совсем так. Маршессо на тот момент не попадал даже в в 4 звено. Появление его в составе в 16 году было вызвано отказом Друэна играть в фарме.
В системе Тампы Маршессо провел провел три года, играя в основном в фарме Тампы, лишь только в в сезоне 15/16 проведя в регулярке 45 игр. А всего за три сезона сыграл в Тампе 54 игры, набрав при этом 20 очков (8+12).
Результат, скажем, не блестящий. И неподписание контракта с ним и уход во Флориду был закономерен.
И после этого его отпустили во Флориду, пообещавший ему место в боттом9. Мало того, он стартовал в тройке с Барковым и Ягром. Тот сезон был очень хорошим для Джонатана.
Но на драфте расширения его не защитила Флорида и Маршессо попал в Вегас. Так что, именно Флорида должна быть испытывать разочарование.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий