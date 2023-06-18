Маршессо о переходе в «Вегас» на драфте расширения: «Тогда я был разочарован, мне нравилось во Флориде. Сейчас это позади»
Джонатан Маршессо вспомнил о своем переходе в «Вегас» из «Флориды» в 2017 году.
«Голден Найтс» взяли нападающего на драфте расширения.
«Флорида» не стала защищать игрока, несмотря на 51 (30+21) очко в 75 играх в сезоне-2016/17.
«Тогда я был разочарован. Мне нравилось во Флориде. Я стал ее большим фанатом, мне нравилось там жить, нравились пляжи и все такое.
Я знаю, что в команде происходили изменения, но в тот момент был разочарован. Впрочем, чтобы справиться с этим, мне хватило пары месяцев. Сейчас это все осталось позади», – сказал Маршессо.
Игрок также отметил, что с его времен в составе «Пантерс», которых «Вегас» обыграл в финале Кубка Стэнли, остались только защитник Аарон Экблад и форвард Александр Барков.
Маршессо сказал, что у него осталось больше знакомых в «Тампе», где он провел 2 сезона до «Флориды».
В системе Тампы Маршессо провел провел три года, играя в основном в фарме Тампы, лишь только в в сезоне 15/16 проведя в регулярке 45 игр. А всего за три сезона сыграл в Тампе 54 игры, набрав при этом 20 очков (8+12).
Результат, скажем, не блестящий. И неподписание контракта с ним и уход во Флориду был закономерен.
И после этого его отпустили во Флориду, пообещавший ему место в боттом9. Мало того, он стартовал в тройке с Барковым и Ягром. Тот сезон был очень хорошим для Джонатана.
Но на драфте расширения его не защитила Флорида и Маршессо попал в Вегас. Так что, именно Флорида должна быть испытывать разочарование.