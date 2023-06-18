Маршессо о переходе в «Вегас» на драфте расширения: «Тогда я был разочарован, мне нравилось во Флориде. Сейчас это позади»

Джонатан Маршессо вспомнил о своем переходе в «Вегас» из «Флориды» в 2017 году.

«Голден Найтс» взяли нападающего на драфте расширения.

« » не стала защищать игрока, несмотря на 51 (30+21) очко в 75 играх в сезоне-2016/17.

«Тогда я был разочарован. Мне нравилось во Флориде. Я стал ее большим фанатом, мне нравилось там жить, нравились пляжи и все такое.

Я знаю, что в команде происходили изменения, но в тот момент был разочарован. Впрочем, чтобы справиться с этим, мне хватило пары месяцев. Сейчас это все осталось позади», – сказал .

Игрок также отметил, что с его времен в составе «Пантерс», которых « » обыграл в финале Кубка Стэнли, остались только защитник Аарон Экблад и форвард Александр Барков.

Маршессо сказал, что у него осталось больше знакомых в «Тампе», где он провел 2 сезона до «Флориды».