«Тампа» поздравила Кучерова с 30-летием

Пресс-служба «Тампы» поздравила Никиту Кучерова с днем рождения.

Сегодня, 17 июня, форварду исполнилось 30 лет.

«С днем рождения, Кууууууч!» – написали в твиттере «Тампы».

К посту прикрепили фото с надписью: «Это десятый день рождения Никиты Кучерова за время пребывания в «Тампе». Он сыграл первый матч 25 ноября 2013 года после вызова из «Сиракьюз» в ходе сезона-2013/2014».

За «Тампу» россиянин провел 644 матчей, забил 276 голов и отдал 453 результативные передачи при полезности «+127».