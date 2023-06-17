«Тампа» поздравила Кучерова с 30-летием

Теги Тампа-Бэй НХЛ Сиракьюз Никита Кучеров Хоккей

Пресс-служба «Тампы» поздравила Никиту Кучерова с днем рождения.

Сегодня, 17 июня, форварду исполнилось 30 лет.

«С днем рождения, Кууууууч!» – написали в твиттере «Тампы».

К посту прикрепили фото с надписью: «Это десятый день рождения Никиты Кучерова за время пребывания в «Тампе». Он сыграл первый матч 25 ноября 2013 года после вызова из «Сиракьюз» в ходе сезона-2013/2014».

За «Тампу» россиянин провел 644 матчей, забил 276 голов и отдал 453 результативные передачи при полезности «+127».

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2 комментария

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Ryan T.
Уже 30. С ума сойти!
Надеюсь ещё лет 5 прайма Куча мы увидим.
+6
0
+6
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curdboy
легенда Тампы)
+2
0
+2
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