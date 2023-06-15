Роман Ротенберг: «СКА является фундаментом всех сборных России. Наша академия добивается сумасшедших результатов»

Роман Ротенберг заявил, что СКА является фундаментом всех сборных России по хоккею.

«Хоккейный клуб СКА является основой, фундаментом всех наших сборных России по хоккею.

Все начинается с детей. Из разных клубов приезжали игроки в сборную, мы одержали победы почти во всех играх, это благодаря той работе, которая была проделана в детских школах, благодаря нашему проекту с Минспортом, программе, которая дает каждому тренеру в детском хоккее работать по тем методикам, которые мы совместно посчитали правильными.

Дальше идут наши школы, наша академия добивается сумасшедших результатов по всем школам, команды выигрывают почти все соревнования, это доказывает, насколько правильная эта программа, которую мы собираемся внедрить в других регионах», – сказал генеральный директор и главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Ротенберг.