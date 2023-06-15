Роман Ротенберг: «СКА является фундаментом всех сборных России. Наша академия добивается сумасшедших результатов»

Теги СКА Сборная России по хоккею молодежная сборная России Министерство спорта России Роман Ротенберг детский хоккей Р-Спорт Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА является фундаментом всех сборных России по хоккею.

«Хоккейный клуб СКА является основой, фундаментом всех наших сборных России по хоккею.

Все начинается с детей. Из разных клубов приезжали игроки в сборную, мы одержали победы почти во всех играх, это благодаря той работе, которая была проделана в детских школах, благодаря нашему проекту с Минспортом, программе, которая дает каждому тренеру в детском хоккее работать по тем методикам, которые мы совместно посчитали правильными.

Дальше идут наши школы, наша академия добивается сумасшедших результатов по всем школам, команды выигрывают почти все соревнования, это доказывает, насколько правильная эта программа, которую мы собираемся внедрить в других регионах», – сказал генеральный директор и главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Ротенберг.

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18 комментариев

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Bartez1986
Мировой хоккей, как известно, стоит на трёх китах - СКА, Россия-25 и Йозе
+22
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Игорь Игорев
Он стал заменять слово Система словом Программа.
+7
0
+7
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fbd
Очень жду, когда РФ все-таки допустят до ОИ или кубка мира на самом деле. Жду момента, когда Канада или Финляндия переедет его красную машину. И оочень надеюсь, что в этот момент оператор будут снимать только лицо этого покемона.
+7
0
+7
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ftw2002@yandex.ru
Кто-нибудь! Успокойте уже этого глашатая собственного величия. И сезон уже вроде бы закончился, а ему всё неймется. Отдохнуть тебе пора, дорогой ты наш, Роман Борисович! Совсем не бережете себя. Всё о хоккее российском думаете, да себя любимого к нему приплетаете!
+3
0
+3
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Алар
Это ######, зовите санитаров! Ну тогда, фундаментом победы ЦСКА в Кубке Гагарина в этом году, тоже стал СКА. потому что без СКА теперь ничего быть не может)) А помните из истории сказ про коня императора Калигулы? Блин, а я не до конца верил в ту историю про этого римского императора, а теперь вот...
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Atsuktuvas
Записки из Академии сумасшедших... (ну, результатов, конечно)
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Дмитрий Агалаков
Так нагло врать могут только депутаты-единороссы и некоторые лица из семейств, приближённых к президенту. Сколько хоккеистов СКА было в заявке сборной на последней Олимпиаде? Двое или трое. Но участников и организаторов питерского шабаша под названием ПМЭФ, куда даже Милохина в своё время приглашали, бред, враньё и понты от таких вот персонажей, видимо, устраивает.
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Dundee
Куда мы катимся. Мальчик фильмов пересмотрел 🤦‍♂️
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Александр Романов
Однажды у бога спросят , какого это быть величайшим во вселенной , а он спокойно ответит , не знаю , я не Роман
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vatto
конкретно кого он воспитал (не купил!!!)?...фамилии?
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mantruck
Кроме Касатонова даже вспомнить некого из Питерской школы, и то Алексей воспитанник старого доброго Ленинградского СКА
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Алекс Ну
Ха-ха-ха:) Совсем плохой стал!
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viktorpavlov70
Кубок Гагарина - пролёт, Кубок Харламова - пролёт, Кубок Петрова - полный пролёт. Во многих детских возрастах - пролёт. А у него всё "дальше идут наши школы, наша академия добивается сумасшедших результатов по всем школам, команды выигрывают почти все соревнования, это доказывает, насколько правильная эта программа, которую мы собираемся внедрить в других регионах". Какой же классный у него анастезиолог. Вообще не даёт ему просыпаться)))
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newwaver
Мрачно не то, что они занялись спортом. Это еще куда ни шло.
Мрачно то, что кроме спорта, они контролируют и все остальное.
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Амфитрион
Сделайте его уже тренером всех сборных России. Причем можно сразу во всех видах спорта.
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oberkorn
Что то я не помню ни одного воспитанник ска, который был бы крепким игроком нхл
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Костя Кот
Ответ Игорь Игорев
Он стал заменять слово Система словом Программа.
это t9
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$-AGROHIM-$
Ответ fbd
Очень жду, когда РФ все-таки допустят до ОИ или кубка мира на самом деле. Жду момента, когда Канада или Финляндия переедет его красную машину. И оочень надеюсь, что в этот момент оператор будут снимать только лицо этого покемона.
молодой ещё, успеет обделаться на мировом уровне)
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