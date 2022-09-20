17-летний защитник «Локомотива» Симашев: «Никитин относится не как к молодому, а как к основному игроку. Где-то поддержит, где-то поругает»

17-летний защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказал о работе с Игорем Никитиным.
– Я нахожусь в команде еще с летних сборов, ко всему привык, более опытные ребята мне помогают. Провел в КХЛ 4 полноценных матча (еще в двух было игровое время менее 2 минут – прим. Sports.ru). У меня есть своя работа, я ее выполняю.
– У вас есть личный наставник среди опытных защитников «Локомотива»?
– Я начинал играть в паре с Алексеем Марченко, но он получил травму в конце августа. Даже не знаю, когда теперь вернется в состав. Сейчас играю с Максом Осиповым. Он тоже очень опытный и помогает мне.
– Не удивлены, что так уверенно обыграли «Динамо» (3:1 – прим. Sports.ru)?
– У нас была установка перед игрой, мы ее выполнили. В меньшинстве хорошо сыграли, сделали для победы все, как надо.
– Какой у вас контакт с главным тренером «Локомотива» Игорем Никитиным?
– Он мне здорово помогает в плане психологии. Где‑то поддержит, где‑то, наоборот, поругает в хорошем смысле. Тренер относится ко мне не как к молодому, а как к основному игроку команды, – сказал Симашев.
Защитник «Локомотива» Симашев стал первым игроком 2005 года рождения, сыгравшим в КХЛ