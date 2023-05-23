Крэйг Конрой стал генменеджером «Калгари». Он работает в клубе с сезона-2010/11
Крэйг Конрой назначен новым генеральным менеджером «Калгари».
51-летний функционер сменил Брэда Треливинга на этой должности.
Кроме того, к новой команде менеджеров в канадском клубе присоединился Дэйв Нонис – он назначен вице-президентом по хоккейным операциям и ассистентом генерального менеджера.
Крэйг Конрой начал работать в руководстве «Калгари» в сезоне-2010/11, когда получил назначение на пост специального ассистента генерального менеджера.
С сезона-2014/15 он занимал пост ассистента генерального менеджера «Флэймс».
Как игрок Конрой провел в «Калгари» девять сезонов.
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