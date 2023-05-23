Крэйг Конрой стал генменеджером «Калгари». Он работает в клубе с сезона-2010/11

Крэйг Конрой назначен новым генеральным менеджером «Калгари».

51-летний функционер сменил Брэда Треливинга на этой должности.

Кроме того, к новой команде менеджеров в канадском клубе присоединился Дэйв Нонис – он назначен вице-президентом по хоккейным операциям и ассистентом генерального менеджера.

Крэйг Конрой начал работать в руководстве « » в сезоне-2010/11, когда получил назначение на пост специального ассистента генерального менеджера.

С сезона-2014/15 он занимал пост ассистента генерального менеджера «Флэймс».

Как игрок Конрой провел в «Калгари» девять сезонов.