Крэйг Конрой стал генменеджером «Калгари». Он работает в клубе с сезона-2010/11

Теги Калгари Дэйв Нонис Крэйг Конрой НХЛ Брэд Треливинг Спорт-Экспресс Хоккей

Крэйг Конрой назначен новым генеральным менеджером «Калгари».

51-летний функционер сменил Брэда Треливинга на этой должности.

Кроме того, к новой команде менеджеров в канадском клубе присоединился Дэйв Нонис – он назначен вице-президентом по хоккейным операциям и ассистентом генерального менеджера.

Крэйг Конрой начал работать в руководстве «Калгари» в сезоне-2010/11, когда получил назначение на пост специального ассистента генерального менеджера.

С сезона-2014/15 он занимал пост ассистента генерального менеджера «Флэймс».

Как игрок Конрой провел в «Калгари» девять сезонов.

1 комментарий

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Константин Анчуков
Легенда дали шанс)
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