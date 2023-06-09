Хаска – главный претендент на пост главного тренера «Калгари». Он отработал 9 сезонов в системе клуба

Теги Калгари Крэйг Конрой НХЛ Райан Хаска Хоккей

Райан Хаска – главный претендент на пост главного тренера «Калгари».

47-летний специалист отработал 9 сезонов в системе канадского клуба. 

«Пока дело не сделано, это не факт, но говорят, что Хаска является главным претендентом», – сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

Ранее «Калгари» назначил Крэйга Конроя – тоже выходца из системы клуба – новым генеральным менеджером. Он начал искать нового тренера, который заменит Дэррила Саттера. 

Хаска в последние 5 сезонов был ассистентом главного тренера и отвечал за игру в меньшинстве (81,7% за этот период – 6-й показатель в НХЛ).

До этого он 4 сезона руководил фарм-клубом «Флэймс» в АХЛ.

2 комментария

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Сергей Орлов
Уаф! 🐕‍🦺
+1
0
+1
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Конифеев
Им нужен Бульдога :)
0
0
0
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