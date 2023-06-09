Хаска – главный претендент на пост главного тренера «Калгари». Он отработал 9 сезонов в системе клуба

Райан Хаска – главный претендент на пост главного тренера «Калгари».

47-летний специалист отработал 9 сезонов в системе канадского клуба.

«Пока дело не сделано, это не факт, но говорят, что Хаска является главным претендентом», – сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ранее « » назначил Крэйга Конроя – тоже выходца из системы клуба – новым генеральным менеджером. Он начал искать нового тренера, который заменит Дэррила Саттера.

Хаска в последние 5 сезонов был ассистентом главного тренера и отвечал за игру в меньшинстве (81,7% за этот период – 6-й показатель в ).

До этого он 4 сезона руководил фарм-клубом «Флэймс» в АХЛ.