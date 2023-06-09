Бобровский о 3:2 с «Вегасом»: «Тренеры дали нам четкий план на игру, и ребята превосходно его реализовали. Мы очень хорошо оборонялись»

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» в третьем матче финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» добились победы в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2 ОТ, 1-2). 

Российский вратарь отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой встречи. 

О победе

«Тренеры дали нам четкий план на игру, и ребята превосходно его реализовали. Мы очень хорошо оборонялись. Не давали им много места и времени. Это очень важная победа для нас». 

О своем состоянии после замены во 2-м матче

«Я могу контролировать только то, что зависит от меня. Всегда пытаюсь выложиться на все сто, но иногда такое случается. Я остаюсь сфокусированным, а серия продолжается. Сегодня мы одержали победу», – сказал Бобровский

«Флорида» в деле: чуть не отхватила 0-3 в финале, но сравняла за 2 минуты до конца. А в овертаймах она не проигрывает

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14 комментариев

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Нагрузки Сборной
Это они еще хорошо оборонялись?!
+10
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Амфитрион
Ответ Serge Vendino
Показалось, что Бобровский много суетился сегодня, и первый гол поэтому и пропустил. Будем надеяться, после победы поувереннее будет.
Любопытно, а я-то думал что Бобровский пропустил потому что Стоун подправил шайбу находясь без помех прямо перед ним, и вряд ли ее вообще реально было взять, а оказывается это он суетился, понятно.
+9
-2
+7
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old folk
Какой двойной сейв сделал при 1:2, загляденье.🔥
+6
0
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BomBerman
План был хорош! Сергей даже защиту увидел у Флориды.
+3
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mexicantushkan
Сыграли по системе, спасибо Роман Борисычу.
+1
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Rafa Grek
Если это хорошо отыграли, что будет, когда плохо сыграют??!)
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lama_kuka
Только не нужно пытаться обыграть нападающего в своей зоне один в один
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Амфитрион
План такой: терпим и надеемся на Боба, а если он выстоит - Ткачук, шайба, овертайм
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Real_v_dushe
24 потери - так себе план
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Фтемноте
Ответ Нагрузки Сборной
Это они еще хорошо оборонялись?!
Сергей так говорит, что бы не обидеть те поленья, которые с ним в команде играют
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Serge Vendino
Ответ Амфитрион
Любопытно, а я-то думал что Бобровский пропустил потому что Стоун подправил шайбу находясь без помех прямо перед ним, и вряд ли ее вообще реально было взять, а оказывается это он суетился, понятно.
Я не говорю, что тут была какая-то ошибка Бобровского и безусловно тут недоработали защитники. Но все такие подправления обычно делаются на удачу, и, как мне показалось, Бобу могло повезти в этой ситуации, если бы он делал меньше движений, а просто сел при броске от синей. Но и в других ситуациях казалось, что он действовал не так спокойно, как в серии в Каролиной.
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Real_v_dushe
Ответ Венер Кучербаев
я весь матч не смотрел, только хайлайты. когда вратарь классный, вполне могут закладывать в план "терпёж" - главная задача защиты при этом не закрывать обзор вратарю, не давать подправлять, не давать добивать с пятака и не давать бросать в упор (чего было навалом в первых двух матчах). вот сегодня в хайлайтах я этого почти не видел. да, был гол Струна в большинстве, но это всё-таки большинство. и был очень характерный эпизод с открытым броском с левого фланга с достаточно средней дистанции - никто Бобровскому не мешал, поэтому он спокойно поймал шайбу в ловушку. примерно так играла Сборная России в финале ЧМ-2009 в Берне, с трибун рисунок игры был очень хорошо виден. да, Канада страшно давила, владела преимуществом, но было видно, что наши в принципе контролируют игру и направляют в нужное нам русло, так как основная возня происходила вдоль бортов, броски в основном были с дальней дистанции. а после выигранного финала Быков невозмутимо объяснял, что игровое задание было именно таким.
Значит Вы увидели "хороший" план, который привёл к вероятности поражения в 90% за 3 минуты до конца, правильно? Я думаю этот план был ни о чём и Флориде просто крупно повезло в этом матче.
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