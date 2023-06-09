Бобровский о 3:2 с «Вегасом»: «Тренеры дали нам четкий план на игру, и ребята превосходно его реализовали. Мы очень хорошо оборонялись»

Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» в третьем матче финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» добились победы в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с « » (3:2 ОТ, 1-2).

Российский вратарь отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой встречи.

О победе

«Тренеры дали нам четкий план на игру, и ребята превосходно его реализовали. Мы очень хорошо оборонялись. Не давали им много места и времени. Это очень важная победа для нас».

О своем состоянии после замены во 2-м матче

«Я могу контролировать только то, что зависит от меня. Всегда пытаюсь выложиться на все сто, но иногда такое случается. Я остаюсь сфокусированным, а серия продолжается. Сегодня мы одержали победу», – сказал .

«Флорида» в деле: чуть не отхватила 0-3 в финале, но сравняла за 2 минуты до конца. А в овертаймах она не проигрывает