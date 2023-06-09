Айкел о 2:3 с «Флоридой»: «Нужно отдать им должное. Никто не говорил, что серия будет легкой»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джек Айкел Хоккей

Джек Айкел высказался о поражении «Вегаса» от «Флориды» в 3-м матче финала Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» уступили «Пантерс» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли (2-1). 

«Флорида» сравняла счет на 58-й минуте, отличился Мэттью Ткачак. 

«Нужно отдать им должное. Сегодня они забили голы в самые нужные моменты. 

Конечно же, не хочется упускать преимущество за 2 минуты до сирены, но это часть игры. Никто не говорил, что серия будет легкой», – сказал форвард «Вегаса». 

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