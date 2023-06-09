Кэссиди о 2:3 с «Флоридой»: «В целом «Вегас» играл правильно. Мы просто не смогли забить последний гвоздь в крышку гроба»

Брюс Кэссиди высказался о поражении «Вегаса» от «Флориды» в 3-м матче финала Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» уступили «Пантерс» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли (2-1).

«Я думаю, что в целом мы играли правильно. Мы просто не смогли забить последний гвоздь в крышку гроба, скажем так.

В моменте с победным голом у них было хорошее исполнение. Мы были в выгодной позиции с точки зрения защиты, наши защитники занимали позиции по центру, но шайба после броска зашла в ворота», – сказал главный тренер « ».