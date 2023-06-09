Кэссиди о 2:3 с «Флоридой»: «В целом «Вегас» играл правильно. Мы просто не смогли забить последний гвоздь в крышку гроба»
Брюс Кэссиди высказался о поражении «Вегаса» от «Флориды» в 3-м матче финала Кубка Стэнли.
«Голден Найтс» уступили «Пантерс» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли (2-1).
«Я думаю, что в целом мы играли правильно. Мы просто не смогли забить последний гвоздь в крышку гроба, скажем так.
В моменте с победным голом у них было хорошее исполнение. Мы были в выгодной позиции с точки зрения защиты, наши защитники занимали позиции по центру, но шайба после броска зашла в ворота», – сказал главный тренер «Вегаса».
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