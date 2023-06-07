Беннетт о 0-2 в серии с «Вегасом»: «Флорида» не собирается сдаваться. Я это гарантирую»

Сэм Беннетт заявил, что «Флорида» не собирается сдаваться в финале Кубка Стэнли.

«Вегас» ведет в серии финала Кубка Стэнли после двух игр (2-0).

«Мы верим, что наша команда вернется [в серию]. Одно я гарантирую: эта команда не собирается сдаваться. Мы не делали этого весь год.

Мы верим, что вернемся, и все, что нам нужно сделать, – это [выиграть] одну игру. Нужно идти матч за матчем, это все, о чем нам нужно беспокоиться», – сказал нападающий «Флориды» Сэм Беннетт.

«Флорида» горит в финале 0-2: Бобровский пропустил 4 (из 7 голов), а Ткачак больше удалялся, чем помогал