Морис о 0-2 в серии: «Чувствуем, что наш лучший хоккей еще впереди. Дома мы должны быть сильными»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Вегас Хоккей

Пол Морис считает, что лучший хоккей «Флориды» еще впереди.

«Вегас» ведет в серии финала Кубка Стэнли после двух игр (2-0). Третий и четвертый матчи пройдут во Флориде. 

«Мы чувствуем, что наш лучший хоккей еще впереди. Мы чувствуем, что временами, конечно, не контролировали ход игры. Но в первом матче мы также не чувствовали, что его контролировал соперник. 

Мы очень рады вернуться домой. Мы должны быть сильными дома, и мы готовы к этому», – сказал главный тренер «Флориды».

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1 комментарий

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Костя Кот
вы и серии с каролиной тоже не особо контролировали ход игры, там на фарте, тчкачаке и бобре выехали. по первым двум матчам вообще непонятно за что цепляться, в обороне проходной двор, бобер остыл, чисто физически вегас на каждом участке сильнее
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