Морис о 0-2 в серии: «Чувствуем, что наш лучший хоккей еще впереди. Дома мы должны быть сильными»

Пол Морис считает, что лучший хоккей «Флориды» еще впереди.

« » ведет в серии финала Кубка Стэнли после двух игр (2-0). Третий и четвертый матчи пройдут во Флориде.

«Мы чувствуем, что наш лучший хоккей еще впереди. Мы чувствуем, что временами, конечно, не контролировали ход игры. Но в первом матче мы также не чувствовали, что его контролировал соперник.

Мы очень рады вернуться домой. Мы должны быть сильными дома, и мы готовы к этому», – сказал главный тренер «Флориды».