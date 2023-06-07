Бедард, Фантилли, Амбюль, Кубалик и Шилов – в числе номинантов на звание лучшего игрока сезона по версии ИИХФ

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ИИХФ назвала номинантов на звание лучшего игрока сезона‑2022/23.

Исторический комитет Международной федерации хоккея определил список кандидатов на звание лучшего игрока года.

На награду претендуют хоккеисты из пяти стран: нападающие Андрес Амбюль (Швейцария), Коннор Бедард (Канада), Адам Фантилли (Канада), Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), защитник Мориц Зайдер (Германия) и вратарь Артур Шилов (Латвия).

В голосовании примут участие представители СМИ и приглашенные члены ИИХФ. Победитель будет объявлен 19 июня.

Отмечается, что избиратели не ограничены этими кандидатами, и если кто-то считает, что другой игрок более достоин, его имя можно будет вписать в избирательный бюллетень.

Трофей будет вручаться впервые. В этом году ИИХФ учредила новые награды для лучшего хоккеиста и хоккеистки сезона. 

По правилам игрок года должен принять участие как минимум в одном турнире ИИХФ в сезоне, а также сыграть в национальной лиге высокого уровня.

Хилари Найт стала лучшей хоккеисткой сезона по версии ИИХФ, 15-летняя Нела Лопушанова – 3-я. Награда учреждена в этом году

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