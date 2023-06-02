Хилари Найт стала лучшей хоккеисткой сезона по версии ИИХФ, 15-летняя Нела Лопушанова – 3-я. Награда учреждена в этом году

Хилари Найт стала лучшей хоккеисткой сезона по версии ИИХФ.

Международная федерация хоккея учредила новые награды для лучшего хоккеиста и хоккеистки сезона.

Голосование проводилось среди журналистов, представляющих 16 стран. Кандидаты должны были участвовать как минимум в одном турнире ИИХФ в течение сезона. Имя лучшего хоккеиста будет объявлено позже.

Форвард сборной США заняла 1-е место с 40,9% голосов. Второе место заняла Кэролайн Харви (сборная США, защитник, 18,2%), третье – Нела Лопушанова (сборная Словакии U18, 13,6%).

33-летняя Найт в этом году стала чемпионкой мира среди женщин, набрав 12 (8+4) очков в 7 матчах турнира. В финальной игре с Канадой она сделала хет-трик.

20-летняя Харви набрала 14 (4+10) баллов в 7 играх чемпионата мира.

15-летняя Лопушанова набрала 12 (9+3) очков в 5 играх чемпионата мира среди девушек до 18 лет за сборную Словакии. Во взрослом женском чемпионате страны у нее 49 (28+21) очков в 8 играх.