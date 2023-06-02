Хилари Найт стала лучшей хоккеисткой сезона по версии ИИХФ, 15-летняя Нела Лопушанова – 3-я. Награда учреждена в этом году

Теги ИИХФ рейтинги женский хоккей сборная США жен сборная Словакии жен Кэролайн Харви Хилари Найт Хоккей

Хилари Найт стала лучшей хоккеисткой сезона по версии ИИХФ.

Международная федерация хоккея учредила новые награды для лучшего хоккеиста и хоккеистки сезона. 

Голосование проводилось среди журналистов, представляющих 16 стран. Кандидаты должны были участвовать как минимум в одном турнире ИИХФ в течение сезона. Имя лучшего хоккеиста будет объявлено позже. 

Форвард сборной США заняла 1-е место с 40,9% голосов. Второе место заняла Кэролайн Харви (сборная США, защитник, 18,2%), третье – Нела Лопушанова (сборная Словакии U18, 13,6%). 

33-летняя Найт в этом году стала чемпионкой мира среди женщин, набрав 12 (8+4) очков в 7 матчах турнира. В финальной игре с Канадой она сделала хет-трик. 

20-летняя Харви набрала 14 (4+10) баллов в 7 играх чемпионата мира. 

15-летняя Лопушанова набрала 12 (9+3) очков в 5 играх чемпионата мира среди девушек до 18 лет за сборную Словакии. Во взрослом женском чемпионате страны у нее 49 (28+21) очков в 8 играх. 

 

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1 комментарий

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цэсемьэр
Лопушанова доминирует конечно, 15 лет😳
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