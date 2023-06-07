«Авангард» объявил об уходе ассистента генменеджера Кузьменкова. Кирилл Алексеев стал директором академии клуба

Теги Авангард Кирилл Алексеев КХЛ детский хоккей Хоккей

«Авангард» объявил об уходе ассистента генменеджера Юрия Кузьменкова.

Бывший тренер минского «Динамо» был назначен на эту должность в 2020 году. 

«Ассистент генерального менеджера Юрий Кузьменков покинул клуб по истечению срока контракта. Желаем успешного продолжения карьеры!» – говорится в телеграм-канале омского клуба. 

Генеральным менеджером омичей в апреле был назначен Антон Курьянов. 

Кроме того, сегодня омский клуб объявил о назначении Кирилла Алексеева директором академии «Авангарда». В этой должности он заменил ушедшего из жизни в мае Евгения Хацея. 

С июля 2022 года Алексеев занимал должность главного тренера академии. До этого более 5 лет проработал в системе «Динамо» (Санкт-Петербург). Также тренировал сборную России U18 и был главным тренером «Тамбова». Является тренером первой квалификационной категории.

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1 комментарий

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Егор 007
Рашидика еще отправте!!!!
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