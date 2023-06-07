«Авангард» объявил об уходе ассистента генменеджера Кузьменкова. Кирилл Алексеев стал директором академии клуба

«Авангард» объявил об уходе ассистента генменеджера Юрия Кузьменкова.

Бывший тренер минского «Динамо» был назначен на эту должность в 2020 году.

«Ассистент генерального менеджера Юрий Кузьменков покинул клуб по истечению срока контракта. Желаем успешного продолжения карьеры!» – говорится в телеграм-канале омского клуба.

Генеральным менеджером омичей в апреле был назначен Антон Курьянов.

Кроме того, сегодня омский клуб объявил о назначении Кирилла Алексеева директором академии «Авангарда». В этой должности он заменил ушедшего из жизни в мае Евгения Хацея.

С июля 2022 года Алексеев занимал должность главного тренера академии. До этого более 5 лет проработал в системе «Динамо» (Санкт-Петербург). Также тренировал сборную России U18 и был главным тренером «Тамбова». Является тренером первой квалификационной категории.