Директор «Динамо»: «Хотим вернуться к старому динамовскому стилю, получив хоккеистов погабаритней»

Генменеджер «Динамо» заявил о желании вернуться к старому динамовскому стилю.

– Какие-то изменения в стиле игры «Динамо» возможны?

– Думаю, концепция будет та же, что и в прошедшем сезоне была у нашего тренерского штаба. Плюс мы хотели бы адаптироваться и усилить свою игру в рамках этой концепции. Мы же видим, что хоккей меняется.

Он даже за один прошлый сезон сильно поменялся – стал быстрее, активнее, мобильнее. Поэтому хотим добавить этих качеств защитникам и нападающим. И вернуться к старому динамовскому стилю, получив хоккеистов покрупней, погабаритней. С учетом этих акцентов мы и занимались комплектованием.

– Старый динамовский стиль – это модернизированное «Динамо» образца 2012-2013 годов, в составе которого вы как хоккеист выиграли два Кубка Гагарина?

– Нет-нет. Я бы, может быть, еще в более ранние времена заглянул. Под старым динамовским стилем я имею в виду даже не саму игру, а принцип комплектования.

В «Динамо» всегда были габаритные ребята. Мощные, сильные. И мы хотим вернуться к этим истокам. Но концептуально стиль не поменяется. Будет такой же, как в прошлом сезоне.

– Я про стиль спрашивал к тому, что если вам удастся подписать Никиту Гусева или любого другого нападающего подобного формата, как он впишется в вашу игру?

– Мое мнение: хорошие хоккеисты никогда не помешают при любом стиле. Одно дело – работяги, трудяги. Но мы понимаем, что нужны и техничные игроки.

Даже если не рассматривать одного Гусева, все равно нужны подобные хоккеисты, способные организовать голы, передачи, усилить игру в большинстве. Никому не помешает мастер высокого уровня, – сказал Алексей Сопин.