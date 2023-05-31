Сборная Латвии получит 220 тысяч евро за бронзу ЧМ-2023, ЛФХ – 356 тысяч

Теги Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш детский хоккей деньги Хоккей

Сборная Латвии получит 220 тысяч евро за бронзу ЧМ-2023.

Министерство образования и науки Латвии подготовило проект решения правительства о выделении сборной страны и Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) 576 717 евро.

Игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу сборной Латвии за 3-е место на чемпионате мира планируется выделить 220 тысяч евро, а федерации – 356 717 евро.

В соглашении о сотрудничестве между министерством и федерацией будут определены цели использования выделенной ЛФХ суммы – 250 тысяч евро будут направлены на тренировки детей и юношей, 106 717 евро – на развитие хоккея, при этом не менее 50% отводится на подготовку юных спортсменов.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023. До этого лучшим результатом Латвии было 7-е место (1997, 2004, 2009).

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2 комментария

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Лука Тараканов
Ответ sergey para
Нищие
Вы нищие. Духом.
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