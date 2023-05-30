«Вегас» – 2-й клуб в истории, выигравший 10+ серий плей-офф за первые 6 сезонов в НХЛ

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ рекорды Вегас Хоккей

«Вегас» стал 2-м клубом в истории, выигравшим 10 серий плей-офф за первые 6 сезонов в НХЛ.

«Голден Найтс» выбили «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче) и вышли в финал Кубка Стэнли-2023.

«Вегас» одержал победу в серии плей-офф в 10-й раз в истории клуба.

Напомним, команда из Невады выступает в НХЛ с сезона-2017/18. 

«Вегас» стал 2-й командой в истории лиги, выигравшей 10 или более серий за первые 6 сезонов в НХЛ. Ранее это удалось «Эдмонтону» (12 серий с 1979 по 1985 год). 

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1 комментарий

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Алексей Добрынин
Надеюсь заберут Кубок🔥
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