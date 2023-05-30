«Вегас» – 2-й клуб в истории, выигравший 10+ серий плей-офф за первые 6 сезонов в НХЛ

«Вегас» стал 2-м клубом в истории, выигравшим 10 серий плей-офф за первые 6 сезонов в НХЛ.

«Голден Найтс» выбили «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче) и вышли в финал Кубка Стэнли-2023.

«Вегас» одержал победу в серии плей-офф в 10-й раз в истории клуба.

Напомним, команда из Невады выступает в НХЛ с сезона-2017/18.

«Вегас» стал 2-й командой в истории лиги, выигравшей 10 или более серий за первые 6 сезонов в НХЛ. Ранее это удалось «Эдмонтону» (12 серий с 1979 по 1985 год).

«Вегас» – в финале Кубка Стэнли! Не дал шансов на седьмой матч: забил 3 еще в первом периоде, а вратарь потащил вообще все