«Коламбус» может определиться с тренером к четвергу. Назначение Федорова, Бэбкока, Лавиолетта или Кенневилла маловероятно
«Коламбус» вскоре может объявить о назначении нового главного тренера.
Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что провел переговоры с потенциальными претендентами.
Новый главный тренер команды может быть назначен в среду или четверг.
Наиболее вероятными кандидатами на пост считаются: Эндрю Брюнетт, Кирк Мюллер, Патрик Руа, Паскаль Венсан и Трэвис Грин.
Назначение Майка Бэбкока или Питера Лавиолетта оценивается как маловероятный сценарий.
Сергей Федоров и Джоэл Кенневилл практически наверняка не будут назначены на должность тренера «Коламбуса».
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