«Коламбус» может определиться с тренером к четвергу. Назначение Федорова, Бэбкока, Лавиолетта или Кенневилла маловероятно

Теги Коламбус Питер Лавиолетт Майк Бэбкок Сергей Федоров Джоэл Кенневилл Эндрю Брюнетт Трэвис Грин НХЛ Патрик Руа Ярмо Кекяляйнен Кирк Мюллер Паскаль Венсан Хоккей

«Коламбус» вскоре может объявить о назначении нового главного тренера.

Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что провел переговоры с потенциальными претендентами.

Новый главный тренер команды может быть назначен в среду или четверг.

Наиболее вероятными кандидатами на пост считаются: Эндрю Брюнетт, Кирк Мюллер, Патрик Руа, Паскаль Венсан и Трэвис Грин.

Назначение Майка Бэбкока или Питера Лавиолетта оценивается как маловероятный сценарий.

Сергей Федоров и Джоэл Кенневилл практически наверняка не будут назначены на должность тренера «Коламбуса».

5 комментариев

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Bartez1986
Йозе Марино даже не рассматривали? Он же всю суперсерию прошел, которая сложнее ОИ и ЧМ...
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Oleg Olegov
Ну, Назаров мб?
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Cbj Fan
Кира Мюллер и Трэвис Грин это ошибки матрицы? Честно, я не очень верю и Эндрю Брюнетту. Идеальный Паскал Винсен с дубинкой в руке. 😉
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e1ther - e1ther
Надо Руа брать,будем смотреть дикие концовки снова)
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Филипп Петров
Ответ Bartez1986
Йозе Марино даже не рассматривали? Он же всю суперсерию прошел, которая сложнее ОИ и ЧМ...
На PS4?
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