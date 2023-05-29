«Коламбус» может определиться с тренером к четвергу. Назначение Федорова, Бэбкока, Лавиолетта или Кенневилла маловероятно

«Коламбус» вскоре может объявить о назначении нового главного тренера.

Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что провел переговоры с потенциальными претендентами.

Новый главный тренер команды может быть назначен в среду или четверг.

Наиболее вероятными кандидатами на пост считаются: , , , Паскаль Венсан и .

Назначение Майка Бэбкока или оценивается как маловероятный сценарий.

и практически наверняка не будут назначены на должность тренера « ».