Федоров претендует на пост главного тренера «Коламбуса». Специалист выиграл два Кубка Гагарина подряд с ЦСКА
Сергей Федоров рассматривается на должность главного тренера «Коламбуса».
Главный тренер ЦСКА войдет в список претендентов на аналогичный пост в клубе НХЛ в случае, если «Блю Джекетс» не договорятся с Майком Бэбкоком.
Информацию о включении Федорова в число кандидатов на позицию тренера «Коламбуса» сообщил журналист The New York Post Ларри Брукс.
«Блю Джекетс» находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Брэда Ларсена.
Федоров начал тренерскую карьеру в 2021 году и во главе ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина в двух сезонах подряд.
В прошедшем сезоне КХЛ ЦСКА выиграл чемпионский титул, победив «Ак Барс» в финальной серии со счетом 4-3.
Также Федоров входил в тренерский штаб Алексея Жамнова в сборной России на Олимпиаде-2022.
Ранее главный тренер ЦСКА уже комментировал информацию о возможной работе в НХЛ: «Это невозможно. Тема высосана из пальца. У меня нет планов покорять Америку».
Если получится - уникальный опыт для российских тренеров. И, вполне возможно, новое направления развития тренерской школы
Там стулья себе все сами двигают)
Кстати, у Федорова с НХЛ респект, но это такая информация... надеюсь, Ярмо и ДжД с головой дружатся.