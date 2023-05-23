Федоров претендует на пост главного тренера «Коламбуса». Специалист выиграл два Кубка Гагарина подряд с ЦСКА

Сергей Федоров рассматривается на должность главного тренера «Коламбуса».

Главный тренер ЦСКА войдет в список претендентов на аналогичный пост в клубе НХЛ в случае, если «Блю Джекетс» не договорятся с Майком Бэбкоком.

Информацию о включении в число кандидатов на позицию тренера « » сообщил журналист The New York Post Ларри Брукс.

«Блю Джекетс» находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Брэда Ларсена.

Федоров начал тренерскую карьеру в 2021 году и во главе ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина в двух сезонах подряд.

В прошедшем сезоне КХЛ ЦСКА выиграл чемпионский титул, победив «Ак Барс» в финальной серии со счетом 4-3.

Также Федоров входил в тренерский штаб Алексея Жамнова в сборной России на Олимпиаде-2022.

Ранее главный тренер ЦСКА уже комментировал информацию о возможной работе в : «Это невозможно. Тема высосана из пальца. У меня нет планов покорять Америку».