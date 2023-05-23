Федоров претендует на пост главного тренера «Коламбуса». Специалист выиграл два Кубка Гагарина подряд с ЦСКА

Теги ЦСКА возможные переходы Коламбус Майк Бэбкок Сергей Федоров НХЛ КХЛ Ларри Брукс Хоккей

Сергей Федоров рассматривается на должность главного тренера «Коламбуса».

Главный тренер ЦСКА войдет в список претендентов на аналогичный пост в клубе НХЛ в случае, если «Блю Джекетс» не договорятся с Майком Бэбкоком.

Информацию о включении Федорова в число кандидатов на позицию тренера «Коламбуса» сообщил журналист The New York Post Ларри Брукс.

«Блю Джекетс» находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Брэда Ларсена.

Федоров начал тренерскую карьеру в 2021 году и во главе ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина в двух сезонах подряд.

В прошедшем сезоне КХЛ ЦСКА выиграл чемпионский титул, победив «Ак Барс» в финальной серии со счетом 4-3.

Также Федоров входил в тренерский штаб Алексея Жамнова в сборной России на Олимпиаде-2022.

Ранее главный тренер ЦСКА уже комментировал информацию о возможной работе в НХЛ: «Это невозможно. Тема высосана из пальца. У меня нет планов покорять Америку».

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамиль Кизимов
Было бы безумно интересно, но слабо верится (а точнее вообще нет)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spit@ma
Вполне может рвануть. Доверия там, в Штатах ему хватит. Репутация тоже серьезная. Другое дело - не знаю обязательств Федорова перед ЦСКА.

Если получится - уникальный опыт для российских тренеров. И, вполне возможно, новое направления развития тренерской школы
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кузнецов
Да он не поедет!!! Ему в ЦСКА хорошо...
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник88
Не верится как -то , если только из-за КМ с участием России поедет , будет ГТ .Ротена же туда не пустят. А так в КХЛ его наверняка очень хорошо кормят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brace
Что, если очень нужно, можно и прикрыть глаза на санкции?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фетисов и голубая тряпочка или Выборы, конечно, ни при чём
Сергей Викторович лично заявлял, что не хочет работать в НХЛ. Посмотрим, как будут развиваться события...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Как Бэбс это делает? Надеюсь, его отразят и возьмут Серёжу. Хватит против Вротена играть, пора переходить на следующий уровень.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Надеюсь Стиви Y позовёт его в родной клуб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Вагин
Пусть валит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Смирнов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Кто его позовет?
Там стулья себе все сами двигают)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strong
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ето кто ж такую мульку вьІдумал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sovagr
Возможно, скоро вакансия в Торонто появится. Так что можно будет покорять не Америку, а Канаду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cbj Fan
Ответ Direct free kick
В этой клоаке (коламбус 2000-х хуже все нынешних Аризон и Оттав) запорол карьеру как игрок, так что не надо ещё и тренерскую.
Там Хитчкок постарался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cbj Fan
Ответ gangs
Коламбусу нужен свой ди джей смит или какой нить тренер из ахл, который будет готов возиться с молодняком внизу. Зачем для этого Федоров или деды вроде Саттера?
Здорово, если был бы Паскал Венсан, только бы не Бэбкок, Саттер или Роа. Если один из этих трёх, игру команды можно не смотреть.
Кстати, у Федорова с НХЛ респект, но это такая информация... надеюсь, Ярмо и ДжД с головой дружатся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Ответ Spit@ma
Вполне может рвануть. Доверия там, в Штатах ему хватит. Репутация тоже серьезная. Другое дело - не знаю обязательств Федорова перед ЦСКА. Если получится - уникальный опыт для российских тренеров. И, вполне возможно, новое направления развития тренерской школы
А Федоров служил?) Не забыли еще как ценят творцов побед зажравшиеся олигархи?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий